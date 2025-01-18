緬甸詐騙營｜林定國：有足夠法例處理人口販運　但可檢視及優化

緬甸詐騙營半年前死灰復燃，至少28名港人被誘騙到緬甸與泰國交界園從事詐騙活動，有建議本港立法打擊人口販運。律政司司長林定國今日（18日）出席香港新聞博覽館6周年座談會時表示，香港就相關事宜有50條法例，認為有足夠工具處理問題，不過若社會認為不足都可以研究，呼籲大家不必懷疑政府打擊人口販運的決心和過去的努力。



林定國（梁鵬威攝/資料圖片）

林定國表示不同國家有不同方式處理，香港現時有足夠法律工具處理，但會不停檢視是否有需要優化法例等，呼籲理性討論立法的好處，但強調不需要懷疑政府打擊販運人口的決心和過去的努力，因為絕對有跡可尋。

他又稱，人口販運是外國很關注香港的一部分，故要小心處理、保持高度警覺性，不可以令人有藉口作出不公道的攻擊。

港府已完成《基本法》23條立法。（特首辦）

《香港國安法》及《維護國家安全條例》已生效，林定國表示被控的案件都不涉及起初社會提出的疑慮，而所謂有市民擔心只是主觀感受、無客觀理性基礎。他指，外界對香港有觀感問題，但與香港實際情況並不相符，認為香港要邀請外界來港，親身感受香港是一個開放、自由的社會，同時香港要多舉辦國際會議與外界溝通。

此外，林定國重申香港司法獨立、法治水平，政府在法律訴訟中並非一定勝訴，法庭與政府的意見會不一樣。他又稱無證據證明，有案件曾受到法律以外的因素而影響裁決。