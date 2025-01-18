緬甸詐騙營｜周四獲救港男已回家休息安頓　母親感動盼政府助他人

撰文：吳綽詩
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一名被非法禁錮於緬甸詐騙園區的25歲港男早前因家人交贖金而解困，周四（16日）終於抵港。協助多名家屬的前油尖旺區議員余德寶表示，該名港人已回家休息和安頓，其母親感到既感動又開心，期望其他家屬也「好快有好消息」。

25歲獲救事主在緬甸園區多次被毒打，身上傷痕纍纍。（資料圖片/梁偉權攝）

早前一名被禁錮多月的港人，其家屬周二（14日）繳交贖金後獲釋，他從緬甸返回泰國後，由入境處及當地人員協助處理逾期逗留相關手續，最後於周四（16日）下午抵港，並交由警方跟進。當局表示，目前仍有11名港人被困於東南亞。

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保安局1月16日下午證實其中一位被禁錮港人（左二）成功被營救，並於下午安全返回香港，保安局聯同警隊同入境事務處立即去到香港機場跟進，確認被救人士已經安全到埗。（保安局Facebook）
保安局於1月16日聯同警隊及入境事務處到香港機場跟進，確認被禁錮港人獲救後已安全到埗。（保安局Facebook）
獲救港男（右二）於1月16日下午安全返回香港。（保安局Facebook）

一直協助多名家屬的前油尖旺區議員余德寶今日（18日）發文，表示該名港人已回家休息和安頓，其母親感到既感動又開心，在家屬群組感謝每位為她祝福的人，以及余「盡心盡力」幫助家屬向政府爭取。她又說，會繼續支持其他家屬，祝願各家屬繼續爭取，政府一定會協助，「繼續努力，各家屬好快有好消息！」

其中一位被禁錮港人成功獲救，下午安全返港。事主被禁錮期間因不達標多次遭毒打、扣膳食。（資料圖片/梁偉權攝）
政府1月12日公布派工作小組前往泰國跟進港人被誘拐往緬甸詐騙營的求救個案，有家屬到政府總部，冀當局可在過年前把家人帶回香港。（資料圖片/廖雁雄攝）
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