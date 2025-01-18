緬甸詐騙營｜周四獲救港男已回家休息安頓 母親感動盼政府助他人
撰文：吳綽詩
出版：更新：
一名被非法禁錮於緬甸詐騙園區的25歲港男早前因家人交贖金而解困，周四（16日）終於抵港。協助多名家屬的前油尖旺區議員余德寶表示，該名港人已回家休息和安頓，其母親感到既感動又開心，期望其他家屬也「好快有好消息」。
早前一名被禁錮多月的港人，其家屬周二（14日）繳交贖金後獲釋，他從緬甸返回泰國後，由入境處及當地人員協助處理逾期逗留相關手續，最後於周四（16日）下午抵港，並交由警方跟進。當局表示，目前仍有11名港人被困於東南亞。
一直協助多名家屬的前油尖旺區議員余德寶今日（18日）發文，表示該名港人已回家休息和安頓，其母親感到既感動又開心，在家屬群組感謝每位為她祝福的人，以及余「盡心盡力」幫助家屬向政府爭取。她又說，會繼續支持其他家屬，祝願各家屬繼續爭取，政府一定會協助，「繼續努力，各家屬好快有好消息！」
緬甸詐騙營︱鄧炳強：成功返港非全有交贖金 三分二網上廣告誘騙緬甸詐騙營︱25歲男獲救回港 $12萬招攬帶鑽石中伏 多次被毒打緬甸詐騙營︱一名被禁錮港人成功被營救 下午已安全返抵香港緬甸詐騙營｜美容師涉誘兩女到園區 上庭時神情緊張 申保釋被拒