緬甸詐騙營｜周四獲救港男已回家休息安頓　母親感動盼政府助他人

一名被非法禁錮於緬甸詐騙園區的25歲港男早前因家人交贖金而解困，周四（16日）終於抵港。協助多名家屬的前油尖旺區議員余德寶表示，該名港人已回家休息和安頓，其母親感到既感動又開心，期望其他家屬也「好快有好消息」。



25歲獲救事主在緬甸園區多次被毒打，身上傷痕纍纍。（資料圖片/梁偉權攝）

早前一名被禁錮多月的港人，其家屬周二（14日）繳交贖金後獲釋，他從緬甸返回泰國後，由入境處及當地人員協助處理逾期逗留相關手續，最後於周四（16日）下午抵港，並交由警方跟進。當局表示，目前仍有11名港人被困於東南亞。

【電訊詐騙營人口販賣調查・專頁】

保安局1月16日下午證實其中一位被禁錮港人（左二）成功被營救，並於下午安全返回香港，保安局聯同警隊同入境事務處立即去到香港機場跟進，確認被救人士已經安全到埗。（保安局Facebook）

保安局於1月16日聯同警隊及入境事務處到香港機場跟進，確認被禁錮港人獲救後已安全到埗。（保安局Facebook）

獲救港男（右二）於1月16日下午安全返回香港。（保安局Facebook）

一直協助多名家屬的前油尖旺區議員余德寶今日（18日）發文，表示該名港人已回家休息和安頓，其母親感到既感動又開心，在家屬群組感謝每位為她祝福的人，以及余「盡心盡力」幫助家屬向政府爭取。她又說，會繼續支持其他家屬，祝願各家屬繼續爭取，政府一定會協助，「繼續努力，各家屬好快有好消息！」

其中一位被禁錮港人成功獲救，下午安全返港。事主被禁錮期間因不達標多次遭毒打、扣膳食。（資料圖片/梁偉權攝）