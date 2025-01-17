緬甸詐騙營︱鄧炳強與緬甸駐港總領事會面 商討加強跟進工作
撰文：倪清江
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目前仍有11名港人被困緬甸詐騙營，保安局表示，局長鄧炳強繼昨日（16日）與泰國駐港總領事會面後，今日（17日）與緬甸駐港總領事會面，致力跟進相關求助個案。
保安局表示，鄧炳強與緬甸駐港總領事Han Win Naing在其領事館會面，並與他分享日前派出由保安局、警務處和入境事務處人員組成的專責小組前赴泰國，跟進有關個案的成果。
鄧炳強亦與Han Win Naing就事件交換意見和分享資料，商討加強日後的跟進工作。局方表示，鄧炳強得到Han Win Naing的正面回應，雙方均期望能夠盡力協助更多求助港人盡快安全回港。
保安局於2022年8月成立專責小組協調相關執法部門就有關個案的跟進工作。執法部門自2024年至今，共接獲28宗涉及港人聲稱在東南亞國家被禁錮而無法離開當地的求助個案，當中17人已回港。專責小組會繼續跟進餘下的11宗個案。
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