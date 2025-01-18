緬甸詐騙營︱鄧炳強：成功返港非全有交贖金　三分二網上廣告誘騙

緬甸詐騙營引起廣泛關注，保安局局長鄧炳強今日（18日）接受電視台訪問時稱，成功返港個案並非全部都有交贖金，部分涉及警方或軍方行動不便透露，至於涉及本地中介人料屬個別情況。

他又稱，三分二誘騙個案因網上或社交媒體廣告而墮入騙局，部份個案最初不會告訴受害人到東南亞國家，讓對方放下警覺，「可能說去日本、加拿大其他歐美國家，但很突然就告訴你，臨時有個更好的，可以先工作，下次再去日本。」



保安局局長鄧炳強今日（18日）接受電視台訪問時稱，成功返港個案並非全部都有交贖金，部分涉及警方或軍方行動不便透露。（資料圖片/廖雁雄攝）

成功返港個案非全部有交贖金 涉及中介人料屬個別情況

保安局局長鄧炳強接受電視台訪問時稱，成功返港個案並非全部都有交贖金，部分涉及警方或軍方行動不便透露。至於涉及本地中介人料屬個別情況，會調查背後有否集團操控。

他稱，會繼續與泰國當局交換情報，亦會與被禁錮港人家屬保持聯絡，「這些受害人很多時候都有機會跟家屬聯絡，每一個聯絡都是一個很重要」，又說會透過任何蛛絲馬跡，將他們救回來。

三分二個案因網上廣告墮騙局 部份個案最初不會去東南亞

他表示，三分二誘騙個案因網上或社交媒體廣告而墮入騙局，其餘涉及娛樂場所認識到中間人，「一般手法都是誘騙，有些是叫幫忙，不用怎樣工作的，譬如運些錢、運一些鑽石、物品就給你很多錢，可能有些個案最初不是告訴你去東南亞國家的，擔心你有警覺，可能說去日本、加拿大其他歐美國家，但很突然就告訴你，臨時有個更好的可以先工作，下次再去日本。」他說，會在機場和娛樂場所加強防騙宣傳。

鄧炳強：過程中或總結經驗後會檢討法例

警方日前以「串謀詐騙」罪拘捕一名32歲女子，涉嫌誘騙兩名女子到詐騙園區，有法律界人士認為本港應立法專門打擊人口販運。鄧炳強稱，本港已有超過50條法例處理，目前一刻會集中救被禁錮港人，在這個過程中或總結經驗後，會檢討法例。