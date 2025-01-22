三隧分流｜實施一年西隧車流升18%　紅隧減9%　東隧降7%

三隧分流實施一年，運輸及物流局局長陳美寶今日（22日）在立法會大會公布成效，指三隧繁忙時段車流量佔全日車流量比例，由38%輕微下降至37%。要了解紓緩擠塞的成效，她認為要看全日車流量，舉例紅隧繁忙時段車流量由31%升至33%，但全日車流量卻下降。



1月22日，民建聯立法會議員陳恒鑌出席立法會大會。（廖雁雄攝）

陳美寶：分時段收費無誘發額外車流

民建聯立法會議員陳恒鑌提出口頭質詢，關注三隧分流實施後的車流量。陳美寶表示，2023年12月至2024年11月期間，三隧總車流量與實施分時段收費前相若，平均每日維持約27.2萬架次，其中西隧的車流上升約18%至10.3萬架次；紅隧下降約9%至9.5萬架次；東隧下降7%至7.3萬架次。

1月22日，運輸及物流局局長陳美寶出席立法會大會。（廖雁雄攝）

陳美寶指，分時段收費實施後全日過海車流量穩定，無誘發額外車流；同時令三隧過海車流平均分佈，繁忙時段車流量佔全日車流量比例，由38%輕微下降至37%。她認為繁忙時段以外的時間車流上升，反映部分駕駛者已經改變出行習慣，選擇隧道費較低的時段出行。

陳恒鑌斥「推後繁忙時段改變車流」妄斷

陳恒鑌關注會否需要按三隧現時的車流，調整三隧繁忙時段的劃分。他亦質疑局方指「非繁忙時段車流增加」的定論下得太快，「你話將繁忙時段推後，就會改變或吸引車流，我認為係妄斷。」他認為塞車便加價的做法，是破壞「不同時間不同收費」的原意，追問當局在繁忙時間調整收費模式的真正用意。

1月22日，運輸及物流局局長陳美寶出席立法會大會。（廖雁雄攝）

陳美寶表示，正收集數據和檢視操作，會考慮車流量有否超出預期用量、有否影響周邊交通、繁忙時段和過渡時段等，若有調整，必須小心和取得平衡。她指，當局持開放態度，與立法會再探討。

1月22日，民建聯立法會議員陳恒鑌出席立法會大會。（廖雁雄攝）

陳學鋒倡三隧非繁忙時段減價

民建聯立法會議員陳學鋒認為，繁忙時段分流成果不算明顯，稱當局既然認為調整繁忙時段要很小心，關注會否考慮非繁忙時段收費由30元減至20元。

陳美寶稱，不能只看繁忙時段的車流量，更要看全日流量，舉例指紅隧的全日車流有所下降，但繁忙時段的車流量由31%升至33%，政府檢視機制時會考慮收費、時段劃分等達至平衡。

1月22日舉行立法會大會。（廖雁雄攝）