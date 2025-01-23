世界經濟論壇｜陳茂波見卡塔爾財長和瑞士財金官員　商討加強合作

正在瑞士達沃斯的財政司司長陳茂波，當地時間昨天（22日）出席世界經濟論壇年會活動，與多國官員和商界領袖雙邊會議，推廣香港的新優勢。他與其他70多位政商界領袖出席世界經濟論壇領導人非正式午餐會議，探討全球防範國際出現不合作的新常態。陳茂波表盼向全球的政商界領袖介紹香港在「一國兩制」下的獨特優勢，並掌握更多國際新趨勢。



陳茂波（左）與世界經濟論壇創辦人及執行主席施瓦布教授（右）會面。（政府新聞處）

陳茂波與世界經濟論壇創辦人及執行主席施瓦布會面，表示香港特區政府和相關機構重視參與年會，一方面可向全球的政商界領袖介紹香港最新經濟和社會發展情況，以及在「一國兩制」下的獨特優勢，另一方面藉此掌握更多國際新趨勢，並與不同的經濟體和界別的代表交流看法和提出香港的觀點。陳茂波表示，願意與世界經濟論壇繼續加強在綠色轉型、金融服務發展、城市管理等不同領域的合作。

此外，陳茂波分別與卡塔爾財政部長Ali bin Ahmed Al-Kuwari以及瑞士聯邦財政部國際金融事務國務秘書Daniela Stoffel會面，除了就環球經濟和金融的最新情況交換意見外，亦討論如何進一步加強香港與兩地在商貿、金融服務和基建等範疇的合作。

陳茂波（右）與美國加密貨幣交易平台Coinbase的首席政策官Faryar Shirzad（左）會面。（政府新聞處）

陳茂波其後與美國加密貨幣交易平台上市企業Coinbase的負責人員會面，了解其業務發展的最新方向，以及就全球數字資產的發展和規管政策交換意見。他亦與瑞士再保險的高級管理層會晤，介紹香港加強國際風險管理中心的工作，包括推動巨災債券等創新產品的發展。他表示，香港會繼續積極推動更多參與大型基礎設施、投資項目的各地企業，進一步利用香港全方位風險管理，以及爭取更多海內外企業在港設立專屬自保公司。