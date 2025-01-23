北都公路縮短隧道段減開支 2027年招標 陳美寶：香港速度可加快
撰文：潘耀昇
出版：更新：
全長約23公里的北都公路，前期勘查工程開支達11.3億元。運輸及物流局局長陳美寶今天（23日）預告工程成本會有一定幅度下降，形容「慳得一蚊得一蚊」，主要是隧道段由2公里縮短至0.5公里，減少鑽挖工序節省開支，料項目預計2027年招標，2028年展開前期工程，希望令大家對工程速度改觀，「香港速度可以加快」。
北都公路全長約23公里，分為天水圍段、新田段、古洞段，及新界北新市鎮段，政府早前向立法會申請11.34億元撥款作前期勘查工作，包括約3.3億顧問費用、約6.5億元工地勘測費等，料需時38個月，被議員質疑勘察費用過高，秏時太長，「龜速」難以與其他大灣區城市競爭及發展。
陳美寶出席傳媒午宴時為北都公路解話，指前期勘查預估成本往往較高，會有方法壓低成本，透露開支「有一定幅度下調」，主要是縮短隧道段，由2公里減至0.5公里，並引入科技如無人機，減少鑽挖勘查工序節省開支，在不影響規劃的前題下，造價可以下降，連工程時間都有望縮短，直言「香港速度可以加快」，希望令大家改觀，預告方案很快會再交上立法會工務小組審議，
路政署署長邱國鼎去年八月會見民建聯時，曾透露11.3億元前期勘查工程開支，可以減少兩、三成，換言之費用可能下降至7億多。
倡優化北都公路走線加轉乘站 劉國勳：路政署允研西延至洪水橋北都公路勘查研究每公里須半億 議員批貴又慢 倡引入內地承建商北部都會區｜北都公路勘查政府申$11.3億 撥款後38個月完成工作三道三鐵走線曝光 北都公路擬鑽挖濕地 環團憂損魚塘礙候鳥覓食