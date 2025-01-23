北都公路縮短隧道段減開支　2027年招標　陳美寶：香港速度可加快

全長約23公里的北都公路，前期勘查工程開支達11.3億元。運輸及物流局局長陳美寶今天（23日）預告工程成本會有一定幅度下降，形容「慳得一蚊得一蚊」，主要是隧道段由2公里縮短至0.5公里，減少鑽挖工序節省開支，料項目預計2027年招標，2028年展開前期工程，希望令大家對工程速度改觀，「香港速度可以加快」。



北都公路將由四個主要路段組成，由西至東分別為天水圍段、新田段、古洞段，及新界北新市鎮段。（運輸及物流局《香港主要運輸基建發展藍圖》）

北都公路全長約23公里，分為天水圍段、新田段、古洞段，及新界北新市鎮段，政府早前向立法會申請11.34億元撥款作前期勘查工作，包括約3.3億顧問費用、約6.5億元工地勘測費等，料需時38個月，被議員質疑勘察費用過高，秏時太長，「龜速」難以與其他大灣區城市競爭及發展。

運輸及物流局局長陳美寶。（廖雁雄攝）

陳美寶出席傳媒午宴時為北都公路解話，指前期勘查預估成本往往較高，會有方法壓低成本，透露開支「有一定幅度下調」，主要是縮短隧道段，由2公里減至0.5公里，並引入科技如無人機，減少鑽挖勘查工序節省開支，在不影響規劃的前題下，造價可以下降，連工程時間都有望縮短，直言「香港速度可以加快」，希望令大家改觀，預告方案很快會再交上立法會工務小組審議，

路政署署長邱國鼎去年八月會見民建聯時，曾透露11.3億元前期勘查工程開支，可以減少兩、三成，換言之費用可能下降至7億多。