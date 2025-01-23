港鐵呻窮｜陳美寶：有競爭先有進步　研訂標準引入新公司建鐵路

早前有消息人士為港鐵「放風」，預告港鐵未來10年投資1,650億元興建多個新鐵路項目，現金流壓力大增，研出售旗下物業及商場、加按物業或發債籌借資金。運輸及物流局局長陳美寶今天（23日）表示，希望港鐵加大力度壓縮成本，此外透過商場創新項目開拓非票務收入。長遠而言，她希望為鐵路項目引入競爭，立法建立一套標準和認證框架，坦言「有競爭先有進步」。



啟德智慧綠色集體運輸系統構想圖。

啟德運輸系統第三季招標 不一定港鐵興建

陳美寶出席傳媒午宴時，提到未來本港有10個鐵路項目，當中6個是重鐵，4個是中型項目，包括啟德綠色智慧運輸系統。她預告今年第三季開始招標，屆時不一定由港鐵興建，希望研究建造、營運和監管框架，立法訂出通用的標準和認證框架，包括令香港標準與內地標準對接，為鐵路項目引入競爭，容許新營運者加入市場。

陳美寶（廖雁雄攝）

陳美寶：有競爭先有進步

被問及是否不讓港鐵獨大，陳美寶說與港鐵交流密切，故6個重鐵項目都是由港鐵負責，惟「有競爭先有進步」，並非與港鐵有任何問題。

港鐵未來10年投資1,650億元興建多個新鐵路項目。（港鐵提供）

港鐵「呻窮」研出售商場、發債融資

不過，港鐵「呻窮」預告未來10年投資1,650億元興建多個新鐵路項目，當中包括2027至2034年預計投資達1,000億元興建洪水橋站、屯門南延線、小濠灣站、東涌線延線等項目。如果計及北環線及南港島線西段，新鐵路投資額或超過2,000億元。現金流壓力大增，港鐵研出售旗下物業及商場、加按物業或發債籌借資金，需要尋找融資渠道。

北環線東延線全長約9.5公里，從古洞站向東延伸至坪輋，途經新界北新市鎮的各個發展節點；新界東北線全長約8.5公里，由香園圍途經坪輋及皇后山等地區連接東鐵線粉嶺站；北都公路（新界北新市鎮段）將向東延伸至坪輋，接駁至香園圍公路及沙頭角公路。（運輸及物流局《香港主要運輸基建發展藍圖》）

陳美寶盼港鐵加大力度控制成本 開拓商場收入來源

本身是港鐵公司非執行董事的陳美寶以北環線為例，最重要是壓縮成本，認為港鐵可以加大力度控制開支，此外應開拓非票務收入來源，令融資更多元化，舉例港鐵商場可以更創新，帶動經濟和旅遊，相信發揮空間很多。

不過，工程透過公開招標，政府可以獲得最具競爭力的方案建議，包括成本及興建時間等。政府亦會事前作評估，考慮是否提供補貼等。