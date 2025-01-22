田北辰倡政府部門凍薪　增加發債2100億　助港鐵落實多條鐵路項目

政府近年積極推動發展北部都會區，立法會今日（22日）討論應對政府財政赤字。實政圓桌立法會議員田北辰同晚在社交平台發文，建議政府考慮增加發債2,100億元，助港鐵盡快落成造價共3,000億元的鐵路項目，包括北環綫、南港島線西段等。「政府到𠵱家都仲唔肯郁，唔想落水，要港鐵自己搞掂，咁樣只會令到呢幾條鐵路項目一拖再拖。」



他又稱，將積極推動政府及所有投身公共服務的人員，全部凍薪一年，以節省80億至90億元，更形容為「往後千秋萬世年年都慳返嘅經常性開支」。



港鐵在外地合作發展的鐵路項目 全由當地政府出資搞基建

立法會今日討論應對政府財政赤字，政府未來因應基建及北都發展發債，債務約為本地生產總值（GDP）的9%至13%。田北辰表示，按國際貨幣基金組織的數據，日本、新加坡及美國，分別為255%、168%及122%，認為香港財政穩定及健康。「如果香港因為財赤就唔投資，呢個就真係天大嘅笑話！」

田北辰又指，參考港鐵在內地及外國合作發展的鐵路項目，全由當地政府出資搞基建，港鐵則負責機電，包括信號系統及列車等開支，兩者出資的比例約七三比。

實政圓桌立法會議員田北辰。（資料圖片／黃浩謙攝）

政府增加發債2100億 餘下約900億則交由港鐵舉債

田北辰建議政府考慮增加發債2,100億元，助港鐵盡快落成1,000億元的北環綫、300億元的南港島線西段，以及由洪水橋至屯門南的第五條跨海鐵路。他強調相關鐵路項目造價共3,000億元，全部迫在眉睫，又指若政府只要舉債70%，便可開展工程，餘下約900億元則交由港鐵舉債。

田北辰重申，政府的負債比率對比全世界「低到嚇死人」，不存在任何發債的問題，憂慮日後市民遷入北都及新界西北，交通配套將難以配合。他批評說︰「政府到依家都仲唔肯郁，唔想落水，要港鐵自己搞掂，咁樣只會令到呢幾條鐵路項目一拖再拖。」

田北辰建議政府考慮增加發債2,100億元，助港鐵盡快落成合共3,000億元的鐵路項目。（資料圖片）

田北辰︰政府薪酬開支升幅要削一半同全港睇齊

田北辰認為，政府財政狀況尚算穩健，2014至2018年經常性開支平均增長約6.21%，GDP平均升幅同期則為5.5%，反映政府不算是「大花筒」。至於香港近10年平均薪金指數，每年平均升幅約3.3%；惟政府薪酬開支變動卻高達6%，即平均薪金指數近一倍。

所以政府𠵱家最需要去面對嘅，就係薪酬開支嘅升幅要CUT一半，同全港睇齊。 實政圓桌立法會議員田北辰

新界北新市鎮的概括土地用途概念圖。（立法會文件）

稱積極推動凍薪一年 節省80億至90億元

田北辰又指，政府及所有投身公共服務的人員，在特別艱辛的時期應展現姿態，與市民一起共渡時艱，稱會積極推動凍薪一年，包括問責官員、行會成員、立法會議員、全體公務員，以至政府資助的公營機構等。

田北辰認為，凍薪一年可節省80億至90億元，形容為「往後千秋萬世年年都慳返嘅經常性開支」。他認為此舉長遠可幫助政府改善財政，同時官員帶頭凍薪，亦提升外界的觀感。「佢哋嘅滿足感係嚟自社會認同，比加薪更加重要！」