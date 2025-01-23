英外相晤被通緝港人　港府譴責：顯出「雙標」虛偽面目

針對英國外交大臣林德偉（David Lammy）和政務次官衛倩婷（Catherine West），日前會見被香港警方通緝的4名在英港人，分別為鍾劍華、鍾翰林、劉珈汶和張晞晴，港府周四（23日）表示強烈不滿並予以譴責，指企圖干預特區依法採取的執法，要求英國政府立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。



英國外相林德偉其後轉載衛倩婷貼文。（David Lammy X平台）

港府發言人稱，危害國家安全是非常嚴重的罪行，沒有國家會對危害國家安全的行為和活動袖手旁觀。有關人士竄逃外地後涉嫌干犯《香港國安法》下的罪行，警方遂依法向法院申請拘捕令，並通緝他們。英國政府漠視被通緝者的惡行，顯示出其「雙標」的虛偽面目。

12月24日，警方公布新通緝名單，包括前區議員劉珈汶、前「學生動源」召集人鍾翰林、學者鍾劍華、「香港議會」發起人何良懋、藝人鄭敬基及「香港自由委員會基金會」成員張晞晴。（梁鵬威攝）

促被通緝者懸崖勒馬回港自首

發言人強調，任何危害國家安全的人士不要以為身處海外便可逃避刑事責任、逍遙法外。特區政府必會用盡所有方法，依法追捕及打擊潛逃海外危害國家安全的罪犯，全力做到「違法必究，雖遠必誅」，呼籲被通緝者懸崖勒馬，回港自首，不要一錯再錯。