孫玉菡：貧窮線多不足不再用　要揀「隊尾」群組精準扶貧

今屆政府提出精準扶貧，並另研相對貧窮分析框架，惟坊間不少組織及學者也提出，貧窮線有其用處，促當局重設貧窮線，以反映整體社會的貧窮狀況。勞工及福利局局長孫玉菡在今午（21日）的施政報告記者會上回應時，再次指過去的貧窮線定得簡單，有很多不足之處，而目前各制度下已有大量「兜底」服務，現時重點在精準扶貧，是要揀選在「隊尾」的人作為目標群組，並按他們需要提供服務、提出特定措施，表明舊有的貧窮線是不會再用。



今屆政府提出精準扶貧，並另研相對貧窮分析框架。（資料圖片）

今屆政府上任後提出精準扶貧，也多次指出過去所用的貧窮線有不足，而每年年底發布的貧窮報告自2022年底開始，已沒有再發布。因應精準扶貧，當局也另研相對貧窮分析框架，相關框架仍尚待公布。

孫玉菡指過往貧窮線過於簡單不再有用

勞工及福利局局長孫玉菡在今午的記者會，再被問及會否重設貧窮線，他回應指以往的貧窮線簡單，只看相對收入，當中有很多不足之處，包括未有計算資產，例如一些有物業、退休靠政府福利金的長者。

他又重提健康與BMI的比喻，指要知道一個人的健康不能只看BMI，而忽視其他方面，並反問「我只睇佢BMI，唔睇佢所有嘢，咁呢個係咪好嘅標準呢？」他認為，要了解一個人的健康，與貧窮問題相同，要看多方面的事情。

他表明，目前各制度下已有大量「兜底」服務，現時重點在精準扶貧，是要揀選在「隊尾」的人作為目標群組，並按他們需要提供服務、提出特定措施，舊有的貧窮線是不會再用。

勞工及福利局局長孫玉菡指，舊有的貧窮線是不會再用。（資料圖片／吳綽詩攝）

研究整合社署、醫管局資料建立照顧者資料庫

最新一份施政報告也提到，當局會檢討破產欠薪保障基金下遣散費特惠款項的保障範圍，探討調升特惠款額上限。孫玉菡在記者會上指，詳情要待破欠基金委員會討論，但目前有考慮兩個方案，一是將全額索償金額由現時的10萬元，提高至15萬元，餘下索償額可獲批一半；另一方案則將全額索償金額提高至20萬元，餘下索償額可獲批一半。

除勞工相關的措施，當局也在施政報告中提到建立照顧者資料庫，被問到會否有時間表，孫玉菡回應指，現時香港已有很多「資料庫」，例如每四個長者有三個正申領不同社會福利，社署有其資料，關愛隊做探訪又會有一些資料，長者用醫療服務，醫管局也有其資料，當局正研方案連結這些資料庫。

他指出，要找出照顧者何時面對危機，以提早介入。他舉出以老護老家庭為例，當他們並非福利上出問題，社署是不會知道，但當其中一老因事入醫院，在醫療紀錄上會見到，若然能連結現有的資料庫，通知相關社福機構去探訪，提早介入，有機會減少憾事發生，「做起嚟唔容易，但希望盡快行出呢一步，利用數據用好我哋嘅資源。」