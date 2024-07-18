扶貧新準則｜陳國基：不單看收入　擬加入物業、有人供養等因素

政府正研究推出新扶貧準則，政務司司長陳國基指，現時有些頭緒，指日後不會單以收入作為量度指標，還會考慮納入物業、有沒有人供養等因素。



陳國基指。（夏家朗攝）

2013年，當局以收入作為單一量度指標的貧窮線來計算，2020年疫情時，本港貧窮人口一度逾165萬。本屆政府提出「精準扶貧」，目標群組包括長者、劏房及單親家庭，包括95萬人口，並會制定新的「貧窮線」。

政務司司長陳國基接受無綫新聞訪問時解釋，最簡單、以往貧窮線只有一個指標，就是收入，但如果有十間屋？也不計算。每逢計數，一定要有指標，要多些指標，才能更為準確反映到實際情況。至於將會有哪些不同指標，他指會包括收入、物業，有沒有人供養，整個去看，一定不會只有一個指標。

政務司司長陳國基主持扶貧委員會會議。（政府新聞網圖片）

他強調，扶貧不是單單給錢便足夠，若只是給錢，是很簡單，只要檢討綜援線即成。

至於任內啟動的共創明「TEEN」，目的是解決跨代貧窮，但計劃只有一年，學員之後會自動加入「校友會」，跟進其成長，包括提供工作體驗，惟「校友會」為期也僅兩年，能否能改變一生？

逾80位參與共創明TEEN計畫的學員友師出席「青年上流理有SAY」交流會

陳國基稱，所指的成功不是說大富大貴，當然他們大富大貴，他會很高興，但若能找到一份喜歡的工作、符合其自己興趣，相信這是最重要。

另外，近期有年輕人壓低收入以輪候公屋，再引起社會關注。陳國基表示，政府會幫助一些基層市民，年輕人的目標若說是住公屋、便宜些，但便宜些的公屋是否等於以後是你的終極人生目標？陳國基指，政府有提供足夠的教育資源，認為年輕人可透過自身的努力在社會向上流動。