羅淑佩否認是追星族　憶被誤會「含情脈脈」望Ian：唔反駁緋聞啦

本身是Ian（陳卓賢）忠粉「Hellosss」的文化體育及旅遊局局長羅淑佩，曾被拍攝到參與Ian的活動，她否認自己是「追星族」，因爲她定義的「追星」是會出席偶像每個活動、每天生活都圍繞偶像，認為自己「絕對不是」。她憶起曾被誤會在機場「含情脈脈」望Ian出席活動，指當時與同行朋友言談甚歡，而非望Ian笑，「我唔會去反駁呢啲緋聞，清者自清。」她強調自己一直信念都是做好工作，同時不會忽略與生活的作息平衡。



MIRROR成員陳卓賢（Ian）首個個人演唱會在亞博館舉行，羅淑佩送上一大束鮮花致賀。（羅淑佩Facebook）

MIRROR成員陳卓賢（Ian）。（資料圖片）

羅淑佩稱「絕對不是」追星族

羅淑佩接受報章訪問回應「追星」愛好，她說「追星」是指偶像的每個活動都不缺席，每天的生活都圍繞偶像，「我想我絕對不是。」她重提前年在機場參加Ian的錄影活動，結果被其他粉絲拍到一事，憶起事後有傳媒形容她「含情脈脈」地跟在歌手身後。

老實說我都能做他的媽媽了，怎麼『含情脈脈』呢？ 文化體育及旅遊局局長羅淑佩

被指「含情脈脈」望Ian 羅淑佩：唔會去反駁呢啲緋聞

她解釋，當時與朋友一起去機場看拍攝訪問，同行者有一名女士，邊行邊談，「一路傾計梗係笑啦」，但指媒體裁走了那名女士，令畫面好像她自己一個人跟着偶像。

然之後話呀佢『含情脈脈』望住偶像，但係呢啲我唔會去反駁啦，我唔係明星，我唔會去反駁呢啲緋聞，清者自清。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩

她指，自己年輕時也看譚詠麟、陳百強、Beyond，喜歡的歌手一出唱片，自己就會馬上去買，「你說那時候這些算不算追星，我猜可能都是。」

Ian。（IG／＠iancychan）

看演唱會，或喜歡一個香港土生土長的歌手，我自己覺得都合理，反而如果你說，只知工作，生命中沒有其他喜好的東西，那我想難一點。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩

Ian。（IG/ @iancychan）

注重工作和作息平衡

她坦言，自己一直以來信念都是一樣的，就是做好自己的工作，同時也不會忽略工作和生活的作息平衡。「我們搞文化體育旅遊，其實都是令人有一個作息，可以在工作之餘欣賞美的事物，做一些運動讓自己身心健康，或者去旅遊的時候放鬆一下。」

我唔止喜歡呢一位歌星，其他好多其他演唱會我都有睇，如果唔係宜家點會知道啟德體育園台燈聲點為之好。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩