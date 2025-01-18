數字故宮快閃展｜即日至年初三免費看　羅淑佩讚結合科技與傳統

故宮博物院主辦及大館為合作夥伴的「FLASH! 故宮 —— 數字故宮快閃展」周五（17日）至1月31日（年初三)舉行。文化體育及旅遊局局長羅淑佩致辭時示，展覽將現代科技與傳統文化有機結合，可謂是將中華優秀傳統文化進行創造性轉化、創新性發展的好例子。



公眾可免費到中環大館參觀，毋須預約，展覽每日早上11時至晚上7時開放，新春期間無休。



（左起)賽馬會董事兼公益慈善研究院主席黃嘉純、文化體育及旅遊局局長羅淑佩及故宮博物院副院長朱鴻文擔任「FLASH! 故宮 —— 數字故宮快閃展」開幕典禮的主禮嘉賓。(馬會提供圖片)

展覽由賽馬會支持及公益慈善研究院獨家捐助，為馬會成立140周年慶祝活動之一。開幕典禮周五在大館賽馬會立方舉行。

展覽重點展項包括：

四時故宮 —— 運用數位技術呈現寧壽宮區正門「皇極門」經歷春夏秋冬四季更迭之美；

角樓印象 —— 透過VR技術重現紫禁城四座角樓的搭建和彩畫繪製過程，讓參觀者欣賞其獨特的「九梁十八柱七十二條脊」建築風格；

鑒藏珍玩 —— 以數位影像方式呈現故宮博物院的珍藏文物，當中22件展品更可觸動賞玩。

位於展覽入口處的「四時故宮」，運用數位技術呈現寧壽宮區正門「皇極門」經歷春夏秋冬四季更迭之美。(馬會提供圖片)

馬會介紹，展覽亦以數位影像技術，將北宋末期畫家王希孟的唯一傳世作品《千里江山圖卷》展現眼前，又把象徵祥瑞的傳統符號及紋樣化作流動光影，讓參觀者恍如置身於一幅又一幅流動的古代畫卷之中。此外參觀者可透過互動體驗，「做出」珍饈美饌，從而了解宮廷飲食文化，亦可通過不同手機應用程式，「體驗」宮廷生活、深入探索古代織繡工藝等中華文化及歷史故事。為配合今次展覽，大館舉辦兩場「大館對談」講座作知識和文化交流。

羅淑佩：是將中華文化創新性發展好例子

文化體育及旅遊局局長羅淑佩致辭時示，很高興看到這次數字故宮快閃展將現代科技與傳統文化有機結合，靈活運用VR、投影和互動裝置等科技元素，將文物珍寶所蘊藏的意境逼真再現，為觀眾呈獻沉浸式的藝術享受，可謂是將中華優秀傳統文化進行創造性轉化、創新性發展的好例子。

（左起)賽馬會董事兼公益慈善研究院主席黃嘉純、文化體育及旅遊局局長羅淑佩及故宮博物院副院長朱鴻文在「FLASH! 故宮 —— 數字故宮快閃展」開幕典禮上沉浸擺甫士影相。(馬會提供圖片)

羅淑佩續說，國家主席習近平高度重視弘揚中華優秀傳統文化，指出「須堅定文化歷史自信，並確保中華優秀傳統文化得到創造性轉化、創新性發展」。她表示，在國家「十四五規劃」的明確支持下，香港政府致力弘揚中華文化，發展香港成為中外文化藝術交流中心。

她指展覽可讓更多香港市民和遊客有機會欣賞故宮文物珍寶，感受故宮宮廷生活場景，領略中華文化魅力，進一步豐富了香港的文化景觀，有助於香港打造中外文化交流中心。

馬會董事、公益慈善研究院主席黃嘉純致辭時表示，今次展覽讓參觀者猶如置身其中，感受故宮魅力，並探索中華文明的智慧創造和深厚底蘊。（馬會提供圖片)

馬會董事黃嘉純：讓參觀者感受故宮魅力

馬會董事、公益慈善研究院主席黃嘉純致辭時表示，今次展覽是該院與故宮博物院合作推動的《萬方傳播中華文明及文化科技人才培養計劃》的重點活動之一，讓參觀者猶如置身其中，感受故宮魅力，並探索中華文明的智慧創造和深厚底蘊。

適逢故宮博物院建院100周年，故宮博物院副院長朱鴻文表示，此展覽是故宮博物院在香港的首個沉浸式數字藏品快閃展覽，不僅為市民和遊客提供近距離感受故宮文化的機會，更進一步促進香港與內地在文化領域的深度交流。

馬會和公益慈善研究院去年5月，與故宮博物院簽署《萬方傳播中華文明及文化科技人才培養計劃》合作框架協議。由研究院撥捐約4.4億港元（3.71億元人民幣），在香港、內地和全球層面傳揚中華文化，並支持培育藝術科技人才，同時積極響應國家「十四五」規劃綱要中，支持香港發展成為中外文化藝術交流中心的願景。

這個為期五年的計劃包括保護及修繕承乾宮，建立「故宮香港文化交流基地」，並舉辦展覽和教育活動，促進藝術科技和文化教育的發展。