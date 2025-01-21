羅淑佩親揭「MBTI人格」　果然屬於「E人」｜政壇諸事町

「MBTI 16型人格測試」是為近年流行的性格測試指標，坊間一般以「I人」來形容內向型，「E人」形容外向型。原來文化體育及旅遊局局長羅淑佩都有試玩，她透露自己是「ENFJ-A」，即簡稱「E人」（與陳卓賢英文名IAN同音）。根據解讀，這個人格的人都能保持冷靜和冷靜地解決問題，傾向於積極和自信，很適合做高官。



1月21日，羅淑佩出席商台65周年午宴。（香港01攝）

羅淑佩今天（21日）在商台65周年午宴上被主持問到「MBTI人格」，她說前一天反覆做多一次人格測試問卷，確定自己是「ENFJ-A」（主導者）。

根據人格分析解讀，這類人通常都會冷靜、自信，能夠較好地應對壓力和挑戰，並傾向於對事物有更積極的看法，並且更能保持冷靜和冷靜地解決問題，具有出色的領導能力，善於激勵和鼓舞他人，並且能夠有效地組織和管理團隊， 很適合做高官。

1月21日，羅淑佩出席商台65周年午宴。（香港01攝）

主持之一的陳聰形容羅淑佩屬於「E人」（與陳卓賢英文名IAN同音），她笑言「一講輕鬆啲又係伏嚟」，大方再指自己是「ENFJ-A」，「你讀到『E人』？你返去教教我點樣可以拼到出嚟喎」，現場人士都捧腹大笑。

羅淑佩1月1日晚上出席叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，開場前與商台首席智囊陳志雲合照。（資料圖片）

另一名主持、商台首席智囊陳志雲自爆1月1日《叱吒樂壇流行榜頒獎禮》晚上，將自己的現場投票權授權給羅淑佩，《叱咤樂壇我最喜愛的歌曲》最後五強包括陳卓賢的《以孤獨命名》、姜濤的《好得太過份》、洪嘉豪的《黑玻璃》，以及林家謙的《普渡眾生》，陳志雲笑言「我最喜愛歌曲都係落敗咗，所以係無用」，的確當晚由姜濤的《好得太過份》勝出。

1月21日，羅淑佩出席商台65周年午宴。（香港01攝）

午宴上，羅淑佩又被問到為何升職那麼快，她說看到有傳媒報道指自己兩年升任三個崗位才察覺，坦言自己的宗旨是「做嘢唔好諗升職，唔好為升職而做」，只著眼於自己的工作和認為對的事，形容公僕不是「一份工」，而是「使命」。

升任局長後，羅淑佩不時出席活動，她透露「呢排見到好多唔識嘅市民埋嚟同我影相、打卡時，都話『局長原來你咁瘦，你都唔係好肥啫』」。其實，小時候羅淑佩花名叫「奀女」，她慨嘆之前大家對她的評價「通個香港都話我肥」，誤以為自己是「肥底」，其實自己是「瘦底」。