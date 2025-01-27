司局長歲晚落區｜陳國基、林定國分途寶林邨、堅尼地城探望長者戶

政府多名問責官員繼續趁歲晚落區進行關愛家訪活動，其中政務司司長陳國基到將軍澳寶林邨探訪獨居長者和雙老基層家庭，律政司司長林定國則探訪居住在堅尼地城的雙老家庭及獨居長者，了解他們的生活情況和需要。



政務司司長陳國基和民政及青年事務局常任秘書長林雪麗，今日在西貢民政事務專員馬瓊芬陪同下，聯同西貢區區議員和西貢區關愛隊代表，一起探訪居於寶林邨的獨居長者和雙老基層家庭。

律政司司長林定國在中西區民政事務專員梁子琪陪同下，聯同中西區區議員和中西區關愛隊代表探訪居於堅尼地城的雙老家庭及獨居長者，了解他們的生活情況和需要，並送贈賀年福袋。

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財政司副司長黃偉綸、環境及生態局局長謝展寰，和商務及經濟發展局局長丘應樺，則分別走訪荃灣梨木樹邨、觀塘彩盈邨和八鄉上村，探望殘疾人士住戶、少數族裔家庭等；房屋局局長何永賢則探訪居於深水埗過渡性房屋的單親家庭及獨居長者。

公務員事務局局長楊何蓓茵、運輸及物流局局長陳美寶和文化體育及旅遊局局長羅淑佩，亦分別到訪東區、北區及灣仔區。

主要官員明日將會繼續探訪基層家庭，送上關愛和祝福。