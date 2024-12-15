李家超落區到利東街、大館 讚氣氛好 呼籲市民多出街助搞活經濟
撰文：林遠航
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剛剛上京述職回港的行政長官李家超，今晚（15日）與夫人林麗蟬「落區」，到灣仔利東街了解聖誕前的市道，與巿民交談，有小朋友上前向他索取簽名。李家超表示，近日的周末和假日，內地旅客來港人次多了兩成，呼籲市民「出多啲嚟，搞活我哋嘅經濟」。
李家超幫小朋友簽名及寫上「聖誕快樂」四字
完成述職的李家超昨日（14日）由北京回港，今日晚上隨即「落區」，到灣仔了解聖誕前的市道。他拖着太太林麗蟬，晚上近9時到利東街，他沿途預祝市民聖誕快樂，引來不少市民舉機拍照。
有小朋友上前向他索取簽名，李家超除了簽名外，亦在多寫上「聖誕快樂」四字，又抱起小朋友拍照。他又叮囑其中一名小朋友要孝順父母。
李家超：近期周末內地旅客來港人次多了兩成
有市民上前與他傾談，指稱近日多了自由行來港，現時經濟「好返啲」。李家超則指，今晚特意出來了解氣氛，認為氣氛很好。他又提到，近日的周末和假日，內地旅客來港人次多了兩成。他又向該名市民表示，假日應該「出多啲嚟，搞活我哋嘅經濟」。
他亦到一間商戶買了一盒薯條，期間向店員了解生意，之後又到一間餐廳，與外籍人士飲啤酒、談天。
大館遇見一對深圳情侶 李引述二人：一簽多行便利來港旅遊
李家超事後在Facebook發文透露除了到利東街，他亦有到中環大館，「感受佳節的喜慶氣氛」。他表示，有在中環大館參觀的深圳和東南亞遊客向他表示，香港薈萃中西文化，讓他們享有獨特難忘的聖誕旅遊體驗。
他又透露，他在大館遇見一對深圳過來感受節日氣氛的情侶，很高興聽到他們都十分喜歡香港的節日佈置和燈飾。對於深圳一簽多行政策今個月恢復實施，他們非常支持，認為能夠便利他們來港旅遊。
他又指，各區的璀璨燈飾令香港散發「東方之珠」的耀眼光芒；佳節當前，香港「處處是旅遊」，他歡迎各地旅客前來香港，「感受亞洲國際都會的獨特活力和魅力。」
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