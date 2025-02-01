走塑｜首階段6間食肆罰款2千元　謝展寰：確保有替代品再推下階段

環境及生態局長謝展寰指，首階段管制即棄塑膠去年4月底實施至今，共收到75宗投訴，發出59個警告，6間食肆因屢犯被罰款2000元，當局要確保有合適替代品，才會推行第二階段「走塑」。 謝展寰又指，財赤下回收資源不會無限量增加，要用符合成本效益方式，推動減廢回收。



首階段管制即棄塑膠去年4月底實施至今，6間食肆被罰款2000元（資料圖片）

謝展寰：生產商仍需研究改善替代品設計

首階段管制即棄塑膠措施有半年適應期，至去年10月底結束，當局正式執法3個多月來，收到75宗投訴。謝展寰接受商台專訪時指，主要涉及餐廳提供受禁餐具，59宗個案經政府人員多次巡視和講解後，仍未改善要發出警告，其中6間食肆被定額罰款2000元，目前大部份已經合規，會繼續跟進情況。

「走塑」第二階段將同時禁止向堂食和外賣客人，提供塑膠杯和蓋、食物容器和蓋等。政府曾表示暫定今年內推行，但至去年底則稱不設硬性時間表。謝展寰表示，需要時間尋找合適替代品。根據第一階段管制經驗，社會對替代品的認受性十分重要， 因此當局會與業界一同試驗，找到可靠替代品時，才實施下一階段管制。

他舉例，目前不少湯碗是使用膠蓋，部分餐廳轉用紙蓋，但很多意見指紙蓋功能欠佳，食物容易倒瀉，生產商需要研究改善設計。

謝展寰稱財赤下，政府不能無限量增資源推動回收（廖雁雄攝）

另外，政府今年上半年會向立法會提交「生產者責任計劃」法律框架條例草案，並有意將計劃擴展到膠樽和紙包飲品包裝。謝展寰指，入樽機先導計劃2021年推出至今，共回收1.5億個膠樽，認為入樽機方式有效，亦不需要很大金錢誘因，每個膠樽退回1角，已有足夠吸引力。法例將要求生產商回收膠樽，回收方式則交由生產者和市場決定，他們可用更符合成本效益的方式落實。

政府在財赤下會多用智慧回收機 減省人手需求

政府去年暫緩實施垃圾收費，當局曾指會投入與垃圾收費收入相若資源，推動減廢回收，即每年撥款不少於8億至10億元，之後亦估算過垃圾徵費一年可帶來近18億元收入。謝展寰指，當政府財政緊絀時， 不能無限量增加資源推動回收。當局開始在政府設施，包括街市的空置攤檔設立回收點，亦會多使用智慧回收機，減少人手需求。

政府計劃修訂《氣體安全條例》，將「氫氣」納入條例所規管的氣體燃料之一，確保可以安全使用，會在上半年提交立法會。