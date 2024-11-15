01實測｜4食肆拒消委會自備餐盒　今接受走塑　部份須自行打包

撰文：任葆穎 吳綽詩
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消委會早前實測，發現四間大型連鎖食肆拒絕顧客自備餐盒。《香港01》記者今日（15日）以顧客身份再訪四間分店實測，均成功「走塑」。大家樂、 吉野家及薩利亞意式餐廳以堂食方式出餐，讓食客自行將飯餸放進自備餐盒內「打包」。其中吉野家的店員表示，自備餐盒可能不便廚房機器出餐。至於一粥麵，則有水吧職員協助把食物放到餐盒中。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，食肆一般不太反對顧客自備餐盒，但需要先解決食物安全風險。他說以往有食客自備餐盒買外賣，食用後不適，責任誰屬難以釐清。

實測．一粥麵：水吧職員協助打包

消委會早前實測食肆是否容許自備餐盒購買外賣，發現有四間大型連鎖食肆，以安全衞生為由，不接受外來容器，包括薩莉亞、吉野家、一粥麵等。其中一粥麵的點餐平台一度有「自備餐具」的選項，後來稱是平台有誤，刪走選項。

記者下午約2時，到訪位於北角的一粥麵分店，店面人流不算太多、有空枱。收銀處職員表示接受自備餐盒，取餐時向水吧職員遞上容器則可。記者購買了一個豉油皇炒麵後，發現單據沒有列明是「自備餐具」，於是再向水吧職員表明用意。遞上自備的餐盒後，職員協助將炒麵放到盒內。職員透露，自備外賣餐盒的食客不多。

實測．大家樂：堂食出餐　食客自行打包

同一集團的大家樂，消委會的實試員表示店員沒解釋為何不接受自備餐具，而且態度不耐煩。
記者下午到訪北角的大家樂分店，實測結果與消委會截然不同。收銀處職員沒拒絕顧客自備容器，表明會以堂食的形式出餐，讓食客自行將飯餸放到自備餐盒。不過，大家樂設自助點餐機不設「自備餐盒」的選項，食客僅可以選擇是否「提供餐具包」。

位於北角的吉野家分店同樣表示，會以堂食的形式出餐，讓食客將飯餸放到自備餐盒。（香港01記者攝）

實測．吉野家：自備餐盒或不便廚房機器出餐

位於北角的吉野家分店同樣表示，會以堂食的形式出餐，讓食客將飯餸放到自備餐盒。據職員透露，除了食物安全考量，亦因自備餐盒與食肆提供的容器不同，不便於廚房機器出餐。

吉野家回應查詢，表示有「飯餸分開」的服務，建議顧客自行將食物轉移到自備餐盒中。另外，吉野家要求前線員工嚴格遵循食品安全與衛生的指引，並向顧客提供適切的協助。公司將推出獎勵計劃，鼓勵顧客自備餐具或餐盒。

實測．薩利亞：點餐平台預設加收$1外賣費

薩利亞的外賣點餐平台顯示，所有食物均預設附加1元的外賣包裝費，並沒有設有「自備餐具」的選項。記者於北角的分店向店員查問，對方表示能以堂食形式出餐再自行放到自備餐盒，意味着毋須加收1元的外賣費用。

自備餐盒須自行打包　街坊感麻煩稱減外賣意欲

不少餐廳要求自備餐盒的顧客，自行將外賣飯餸放到盒內。北角街坊梁女士認為很麻煩，亦會減低買外賣的意欲，又質疑食肆基於食物安全考量，而不協助食客將飯放到盒內是不負責任。

另一街坊Sam則表示，自政府管制即棄塑膠後，他有自備餐盒的習慣，將剩餘的飯餸打包回家。對於要自行「打包」，他不認為很麻煩，又表示支持環保。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，食肆一般不太反對顧客自備餐盒，但需要先解決食物安全風險。（資料圖片）

業界：須解決食安風險　倡釐清雙方責任減食肆顧慮

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，食肆一般不太反對顧客自備餐盒，但需要先解決食物安全風險。他表示以往有食客自備餐盒買外賣，食用後感不適。有餐廳認為風險頗大，不願意承受。他建議政府釐清雙方責任，減少食肆顧慮，甚至提供免責措施。

至於有部分餐廳堂食出餐後讓食客自行轉盒，黃家和認為餐廳未必有足夠空間，亦有機會出現「倒瀉」情況，惹起爭拗。他又認為快餐店十分繁忙，如多人同時這樣做或造成混亂。部分餐廳亦擔心顧客自備餐盒會影響運作，黃家和說如果餐盒能統一化、標準化，例如有供應商提供，而非食客「自己攞器皿，百花齊放」，能令整個流程更順暢。

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