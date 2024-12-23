走塑｜適應期後兩個月 環保署書面警告33食肆 2宗屢犯罰款2千元
撰文：林遠航
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俗稱「走塑」的即棄塑膠產品首階段管制，10月22日起食肆不可再提供發泡膠餐具、膠刀叉、匙羹、膠飲管等。環保署表示過去兩個月，向33間食肆發出書面警告，有兩宗個案屢勸不改被罰款。署方估計，法例實施後全港食肆已減少使用逾3,000萬套即棄餐具，一年可減少6,000萬套。至於第二階段管制何時實施，署方表示需視乎市面上替代品的成熟程度與可負擔性。
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料一年減少6千萬套即棄餐具
環保署助理署長（廢物管理）黃智華接受報章訪問，表示署方10月22日起巡查本港多間食肆，發現整體非常配合法例，不少市民亦已建立自備餐具的習慣。現時八成連鎖食肆顧客買外賣時選擇不要餐具，三成食肆甚至不再提供。自法例實施以來，署方估計餐飲業已減少使用逾3,000萬套即棄餐具，一年可減少6千萬套。
33間食肆被書面告 兩間被罰款
署方至今接獲62宗相關投訴或舉報，已向33間屢勸不改的食肆發出書面警告，有兩宗個案情況未改善，負責人被定額罰款2,000元。他認為以香港市面有超過2萬間食肆的龐大規模，違規比例屬可接受範圍。
絕大部份零售商及酒店已「走塑」
除食肆外，新法例亦規定零售商店不能售賣熒光棒、膠柄棉花棒及即棄膠刀叉等，酒店旅館則不能免費提供小膠樽裝洗漱用品等。黃智華表示，巡查發現，市面上絕大部分零售與酒店業界有遵守法例。
至於何時及會否推動第二階段管制，禁止提供塑膠杯、膠食物容器等，黃智華表示需視乎替代產品的成熟程度，以及市民與業界的適應程度等再作決定。
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