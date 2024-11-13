垃圾徵費暫緩半年　連鎖店賣指定袋服務費未核算　開發APP花617萬

政府5月宣布暫緩垃圾徵費，《香港01》早前報道政府暫緩後仍有生產指定袋，以及總結九大疑問，包括政府未有交代生產指定袋、其他行政及營運開支等。

暫緩至今近半年，環境及生態局局長謝展寰回覆立法會議員狄志遠書面質詢時，表示政府正核實零售商和批發商銷售指定袋及標籤的數據，再向他們支付服務費用，又首次透露花費617萬元開發手機應用程式，暫緩計劃後仍有使用。至於指定袋供應商的合約仍然生效，政府將按條款「妥善處理所有情況」。



垃圾徵費計劃下的指定垃圾袋1月26日開始售賣，Circle K （OK便利店）是首三間開賣的零售商之一。（資料圖片/ 夏家朗攝）

未完成核實數據 支付零售商金額未明

環保署年初和主要連鎖零售商簽訂合約，在全港約3000個零售點及網上平台銷售指定袋和指定標籤。零售商包括百佳、惠康、7-Eleven、Circle K等，會向政府收取貨品售價的15%作為服務費用。

謝展寰回覆立法會議員狄志遠書面質詢時表示，與多間連鎖零售商和批發商的授權銷售協議，2027年才結束。隨着政策暫緩，政府已收回尚未出售的指定袋和標籤。環保署正核實銷售數據，再按條款支付服務費用。

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花617萬元開發手機APP 暫緩後仍有使用

《香港01》上月報道，環保署未有詳細交代試行垃圾徵費，和相關的準備工作耗用多少公帑。其中一份合約涉及開發「智能庫存管理系統」及流動應用程式，讓獲授權的商售商下訂單和提交每月售貨情況，環保署未有公布合約金額、獲批承辦商等資料。

狄志遠書面質詢問及合約詳情，謝展寰回覆表示於2022年批出，開發至今支付617萬元，今年第一季投入運作。自垃圾徵費計劃暫緩後，環保署仍有使用該系統，協調和支援派發指定袋。

李家超早前曾到連翠邨了解垃圾徵費先行先試計劃對清潔工的影響。（資料圖片）

指定袋合約仍生效 按合約條款「妥善處理」

《香港01》報道又提及環保署去年批出多份合約，生產指定袋、指定標籤、倉儲物流等，預計價值12億4,800萬元。垃圾徵費叫停後，相關合約如何處理、是否涉及向服務供應商賠償等問題，政府一直未有交代。《香港01》亦有報道，環保署於宣布暫緩後，仍有下單生產指定袋，數量未明。

狄志遠書面質詢問及政府有否解除所有合約、須支付多少違約金等。謝展寰回覆與指定袋及標籤供應商簽訂的合約，並無硬性規定生產和庫存量，政府會按實際生產量支付相應費用。所有合約現時仍然生效，會保持溝通，按合約條款妥善處理所有情況。