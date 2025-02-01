今日再五問施永青指政府誇大住宅供應量　梁振英：為多賺佣金？

全國政協副主席梁振英今日（1日）繼續追問中原集團主席施永青指政府「誇大」住宅供應量言論理據，指施永青昨日（31日）向傳媒回應其批評時說「只是雙方定義不同」，故向對方提出五個問題，包括「指鹿為馬」也是鹿和馬的定義問題？又問：「施先生是有動機地用定義縮小供應量，目的是為了中原地產多做生意多賺佣金？」



梁振英連續兩日發文要求施永青交代指政府誇大住宅供應量因由（資料圖片）

連續兩日提出質疑 梁振英今五問施永青

梁振英繼昨日（1月31日）在社交平台發文質疑施永青有關政府「誇大」住宅供應量的理據，施永青回應指雙方對供應量定義不同。梁振英今日（2月1日）再次發文提出五個問題，包括：「施永青先生向傳媒回應了我的批評，說『只是雙方定義不同』。『指鹿為馬』也是鹿和馬的定義問題？」又問：「施先生對供應量的定義只算本年的落成量，不算此前落成仍未售出的貨尾。合理嗎？」

梁振英再問：「將落成量等同供應量，如果落成的單位在樓花階段已經賣出，還是供應嗎？」

梁振英今日（1日）再向施永青提出五個問題（梁振英FB截圖）

梁又指，施在網上節目指「政府將供應誇大了」，「目的是用來安撫市民：『我有做工作的，我建了很多給你』」，明顯是指政府有動機地誇大供應量。但施沒有解釋，政府的定義已經用了十年，為什麼過去十年沒有「誇大」，現在才是「誇大」？

最後，梁振英指：「用施先生的說法，大家是否可以說，施先生是有動機地用定義縮小供應量，目的是為了中原地產多做生意多賺佣金？」

中原集團創辦人及主席施永青。

梁振英昨日在社交平台發文，指施永青日前在網上訪談節目中指香港的住宅單位被「政府將供應誇大了」，並表示「每年都是萬三、四個供應，最多是萬五、六，距離兩萬五很遠，所以政府將供應誇大了，誇大了原本的目的，是用來安撫市民。

而施永青則回應指自己和政府對於住宅單位供應量的定義不同，可供出售單位數目與可用的單位數目或有差距。