住宅供應量爭議｜施永青回應梁振英五問：當然有動機　但非為佣金

全國政協副主席梁振英與中原集團主席施永青昨日（31日）隔空討論香港住宅單位供應量問題。今日（1日）梁振英再追問施永青，並提出5個問題，包括問及施永青是否有動機用定義縮小供應量，目的是為了中原地產多做生意多賺佣金？施永青接受《香港01》訪問時逐一回答梁振英提問，表示「做事當然有動機，但唔係為中原地產搵多啲佣金」，指現時發展商少買地、地盤開工慢，未來住宅供應量可能出現斷層式下降等，市民都需要了解。



他亦表示政府用「潛在可出售的樓宇」反映市場供應增加，不是一個好嚴謹的統計方法，一直覺得統計最好按照落成量反映給市場聽。對於梁振英指，政府的定義已經用了十年，為什麼現在才是「誇大」？施永青回應指「我講咗好耐，佢依家先留意啫」。



梁振英質疑施永青指本港住宅供應量被「誇大」的理據（Finance730影片截圖）

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問題一：有動機地用定義縮小供應量，目的是為了中原地產多做生意多賺佣金？

施永青表示，做事當然有動機，但強調並非要為中原地產多賺佣金。他指，政府財政已經出現困難，而政府未就低地價環境做好準備，香港依賴房地產收入，在未找到其他的收入來源之前，政府需要令房地產市場穩定下來，否則房地產價格持續變化有可能令香港會出現通縮，繼而令政府財政問題加大，香港經濟可能因為出現通縮而受到拖累。

他認為，政府已在改變政策中，包括樓市撤辣、呼籲銀行透過按揭資助市場及買家。不過，他認為本階段不應強調供應增加，因為供應增加不利於鞏固樓市，現時供應過度會嚇到市民，認為供應過多對市場沒有好處。

他反問，梁振英先生強調供應量的目的是甚麼？重申應穩定市場，供應多對市場沒有好處。他指，如果沒有談及落成量，僅僅談論可出售量，覺得有少許誤導，認為未來私樓供應量始終受眾多因素影響。

私樓。（蘇煒然攝）

問題二：對供應量的定義只算本年的落成量，不算此前落成仍未售出的貨尾。合理嗎？

據政府數據指出，未來3至4年一手私人住宅潛在供應量約10.7萬伙。施永青表示，換言之一年需要興建約2.6萬伙到3.5萬伙，但現時賣地少、開工少、起樓慢，認為未必可達標。

他續稱，可供出售樓宇並非上述中3至4年的供應，而是包括以前賣不出、包括前幾年賣不到的單位去計算未來3至4年供應，認為用此反映平均供應量是不嚴謹的統計方法。他認為要基於實際供應，政府需要穩定市場的時候就要減少新的供應量，要嚴格控制增量。

全國政協副主席梁振英。（陳葦慈攝）

問題三：政府的定義已經用了十年，為什麼過去十年沒有「誇大」，現在才是「誇大」？

施永青回應指「我講咗好耐，佢依家先留意啫」。

政府定義用咗好多年，但起完、用得，先叫供應。產品喺工廠生產緊叫供應？唔合理 中原集團主席施永青

施永青表示，如果先前未售出的單位，都會稱作「今年的供應」，就「唔怪得供應量咁大囉」。他表示政府的定義可作參考，但部分單位「未住得」就未能解決社會實際需要，指預售批文都未有的樓宇都是所謂的「潛在供應」，但實際上可能會出現變數，故建議社會看「潛在可出售單位」的數量時，都應同時看「單位落成量」。

中原集團創辦人及主席施永青。

問題四：如果落成的單位在樓花階段已經賣出，還是供應嗎？

施永青表示，樓宇建設完工後，其實賣不賣是發展商決定，故討論供應量時要注意討論哪一種供應，而他指的是當年私樓落成量。他續稱，某一種形式的供應，可能不是對民生直接有用的供應，樓花對市場價格有一定影響，但「未起出嚟點解決居住問題呢？」

他指出，前港督彭定康亦曾提早推樓花，希望調節樓市價錢，但不能解決民生問題，效果亦不明顯。他以天寒地凍沒有大衣作比喻：

天氣凍唔夠衫，賣多啲期貨單？要真係有衫，否則會凍死 中原集團主席施永青

施永青

問題五：對於梁振英指出，中原地產的施永青先生向傳媒回應了我的批評，說「只是雙方定義不同」。「指鹿為馬」也是鹿和馬的定義問題？

施永青笑言本次與「指鹿為馬」沒有關係，自己並非形容「馬都有角」。