小巴外勞司機｜22人通過駕駛試合格率四成　據悉於柴灣線小巴上崗

小巴業界外勞司機陸續「上崗」，據了解，往來柴灣港鐵站及東區醫院48M小巴已有外勞開工。運輸署表示，截至昨日（15日），約有91名輸入司機已抵達香港，當中56名已參與駕駛考試，有22名取得合格成績，合格率近四成。



在「運輸業輸入勞工計劃—公共小巴／客車行業」下，政府發放共969個配額，當中包括461個公共小巴司機、262個本地客車司機以及246個跨境直通巴士司機配額。

運輸署：將派員實地了解確保符合乘客要求

運輸署回覆《香港01》指，截至昨日（15日），有約91名輸入司機已抵港，其中56名已參與駕駛考試，並有22名取得合格成績，佔當中近四成。運輸署表示，由於與獲批的配額數目比較，現時參與駕駛考試的人數只佔一小部分，故目前的合格比率不宜視作為有效的統計數據。

運輸署亦提到，視乎個別輸入司機的不同情況，由抵港進行培訓、完成駕駛考試訓練，以至獲取正式相關駕駛執照，目前一般需要約一個至一個半月，隨着完成路線培訓後，便可投入服務；據了解，有部分司機已陸續投入服務，運輸署將派員實地了解，及確保輸入司機的駕駛及服務表現符合乘客要求。

另外，輸入司機的居所安排方面，僱主可在計劃下，選擇在香港為輸入司機提供居所，或容許輸入司機居住在中國內地自行安排的居所，使運輸業計劃下的住宿安排更具彈性。