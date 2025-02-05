2025預算案｜謝偉俊倡問責官「先減為敬」　肥官瘦民不利民心凝聚

選委界立法會議員謝偉俊今日（5日）與財政司司長陳茂波會面，就《財政預算案》提出建議。他促請問責官員「先減為敬」，即問責官員率先減薪，以彰顯解決財赤的信心。他未有提出具體減薪幅度，但指若官員俸祿不減，唯獨削減市民福利，包括社會熱議的2元乘車優惠等，恐令市民覺得「肥官瘦民」，不利民心凝聚。



此外，他亦建議實施編外職位「零增長」、精簡編制內冗員，研究以人工智能取代部分行政職位。



陳茂波（左）和謝偉俊（右）會面。（謝偉俊Facebook）

謝偉俊：市民怨聲載道 當局應細心聆聽

謝偉俊指，過年後，差餉、巴士、港鐵、衣食住行、醫療費用飆升；樓價下跌、租金增長，市民怨聲載道，政府應細心聆聽。

他指出，指若官員俸祿不減，唯獨削減市民福利，包括社會熱議的2元乘車優惠等，會令市民覺得「肥官瘦民」，不利民心凝聚。他認為問責官員要「先減為敬」，有助提升《財政預算案》開源節流政策公信力。

謝偉俊（謝偉俊Facebook）

謝偉俊：財經專家分析指 若扣除發債及回撥基金 真正財赤約3000億元

謝偉俊指出，雖然政府表示最新估算本財政年度的財赤低於千億元，但不少財經專家分析指，扣除土地基金回撥庫房及發債當收入，真正的財字恐達3000億元。他建議當局扣除發債及回撥基金收益後，交代真實的財赤數字。

此外，謝偉俊指公務員編制已經約19萬，編制之外政府仍不斷開「編外」職位，每年「編外」職位開支逾2億元，部分更長達十年。他建議實施「編外」職位零增長，精簡編內冗員，研究用人工智能取代部分行政職位，減少公務員冗員人數。