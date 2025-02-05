2025預算案｜G19議員同倡議：改革公務員薪酬制度、檢討咪錶收費

立法會G19全體18位議員，今日(5日)會見財政司司長陳茂波，就下度財政預算案表達意見，他們的共同倡議較集中於公營機構的效率和人手之上，建議削減部門經常開支幅度，增強至2年內最少減5%，並全面檢視各公營、法定、資助機構及基金的收支和績效，包括人手及薪酬架構、取消過時服務、合併重疊機構、回撥過剩儲備等。



此外，他們改革公務員增薪點制度，切實獎勵表現優異者，促使平庸者改進。他們也建議檢討各類政府及公共服務收費，包括咪錶位收費、交通違例罰款、公營醫療收費等。



立法會G19的十八名議員有關預算案的共同倡議，聚焦檢討公營機構開支、效率和人手（謝偉銓提供）

政府要求各部門在2026/27年度再削減1%經常開支。不過，G19立法會議員認為削支的力度仍有加強空間，他們十八人的共同倡議共有八項，當中第一項便是削減部門經常開支幅度，增強至2年內最少減5%。至於其他七項的共同倡議則包括全面檢視各公營、法定、資助機構及基金的收支和績效，包括人手及薪酬架構、取消過時服務、合併重疊機構、回撥過剩儲備等、改革公務員增薪點制度，切實獎勵表現優異者，促使平庸者改進。

倡檢討各類政府及公共服務收費

此外，他們也建議檢討各類政府及公共服務收費，包括咪錶位收費、交通違例罰款、公營醫療收費等、研究將更多體育博彩規範化，以打擊非法外圍及避免稅收流失、加強「招商引才引資引客」，包括通過更積極的稅務及土地政策，吸引更多不同類型的企業、產業和資本落戶香港，聯同旅遊業界協同對外招商引客、優化推動及資助盛事活動機制，重質重量，強化經濟及旅遊效益評估，鼓勵企業和社會參與，包括容許資助演唱會類活動；考慮向企業贊助盛事開支提供額外稅務優惠；為「香港演藝博覽」提供恆常資助等、及加緊推動銀髮/適老經濟，包括優化合資格年金、強積金自願性供款及自願醫保扣稅安排；爭取允許內地企業年金、個人養老金投資香港多元化產品；開發更多養老金融產品；鼓勵各行各業推遲退休年齡等。

G19立法會議員向陳茂波提出八項共同建議（謝偉銓提供）

G19召集人謝偉銓議員指出，香港經濟現正面對多項內外挑戰和不明朗因素，包括高息環境、樓市不振、內地增長放緩及西方反華勢力打壓等，特區政府連續3年錄得較大赤字，上述因素固然有關，但另一主要成因是政府經常開支增長過快，易放難收。

他續指，政府要秉持《基本法》規定的審慎理財、量入為出原則，嚴控經常開支，但亦不應大幅減少投資未來，必須加緊推動經濟及產業多元化發展，按「能者多付」原則適度開源增收，G19的8點倡議反映了有關理念和原則。