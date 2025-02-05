2025預算案｜陳健波倡2元乘車限次或限額　陳沛良：限每月1080元

立法會G19議員今日（5日）向財政司司長陳茂波就月底公布的預算案提交意見，他們除了共同提出八項建議外，也各自提建議。當中，一直關注2元乘車優惠開支增長、身兼行政會議成員的陳健波建議考慮限制每月使用優惠次數或設定每程補貼上限，甚至可為每年的補貼總額設上限。他又建議刪除1.9萬個公務員冗餘職位空缺。



另一名G19議員陳沛良建議政府為2元乘車優惠設定每月補貼固定金額720元至1080元，不限制乘搭公共交通工具次數，超過固定金額便需用者自付。



01觀點：如果財政預算案加稅

立法會G19議員向財政司司長陳茂波提交下年度預算案建議（陳沛良提供）

陳健波指出，財赤雖帶來壓力，建議政府未來1至2年內要求各部門削減5%甚至更多開支，並設上訴委員會評估特殊個案，同時全面推動科技應用，例如無感通關以降低人力成本。針對公務員編制，他主張刪除1.9萬個冗餘職位空缺，嚴厲執行賞罰機制，結合AI技術簡化流程，降低公務員薪酬開支。

陳健波（何夏怡攝）

一直關注2元乘車優惠的他又強調需加強打擊濫用，又指可考慮限制每月使用優惠的次數或設定每程補貼上限，甚至為每年的補貼總額設上限。

此外，他認為公營醫療收費可參考私營標準調整，例如急症室收費從180港元適度調升，以引導非緊急患者轉向私營市場，緩解公營系統壓力。陳健波又建議政府全面檢視各項長期未調整的收費項目，優先處理一些多年未進行調整，並不會直接對民生造成重大影響的費用，例如各類牌照費用及公眾游泳池等，建立明確的收費調整機制，根據通脹每年或每兩年對相關收費進行適時調整。

陳沛良則建議2元乘車優惠最多每月1080元（陳沛良提供圖片）

另一位G19議員陳沛良則指，政府連續三年錄得千億財赤已成為香港面臨的嚴峻挑戰。長遠而言，香港需要加快經濟結構轉型升級，培育新的經濟增長點，但短期內要應對財赤、確保公共財政穩健，離不開大幅度的「開源節流」。

他的開源具體倡議包括：檢視並提高部分定額罰款水平、增加馬會博彩項目、短期適當發債助政府融資、檢視兩級制利得稅，引入累進制利得稅、進一步檢視高收入人士稅率和檢視稅基狹窄問題，研究制定稅改藍圖。

陳沛良倡每月補貼額最多1080元 超額則用者自付

至於節流的倡議，他建議檢討2元乘車優惠，並設定每月補貼固定金額720元至1080元，不限制乘搭公共交通工具的次數，超過固定金額便需用者自付。同時希望公共交通營辦商共同承擔社會責任，將長者半價票價優惠的年齡下調至60歲，為更多受惠人士提供票價優惠，回饋社會。

其他建議包括⁠檢視再培訓計劃、持續推進醫療改革，檢視醫療現有融資、⁠精簡首長級編外職位，優化政府人力資源和全面檢視政府工程進度和開支，推遲非緊急工程。