預算案｜A4聯盟倡60-64歲續享2元乘車　可設上限及要求營辦商承擔

2元乘車優惠檢討，料本月26日財政預算案交代。A4聯盟立法會議員楊永杰、梁文廣、張欣宇、林素蔚明天（6日）約見財政司司長陳茂波，將爭取保留2元乘車優惠，包括60至64歲人士續享優惠，惟可設金額上限或使用次數，同時要求公共交通營辦商將長者半價票價，擴展至60至64歲人士，減輕政府補貼營辦商的開支。



2月5日，A4聯盟立法會議員楊永杰、梁文廣、張欣宇、林素蔚舉行新春傳媒茶聚。（陳葦慈攝）

2月5日，A4聯盟立法會議員楊永杰、梁文廣、張欣宇、林素蔚舉行新春傳媒茶聚。（陳葦慈攝）

2月5日，A4聯盟立法會議員林素蔚出席新春傳媒茶聚。（陳葦慈攝）

A4聯盟提25項財政預算案建議

A4聯盟今天舉行新春傳媒茶聚，同時公布財政預算案建議書，涵蓋五大範疇，包括「銳意改革 開源節流」、「多元旅遊 融合發展」、「關懷基層 幫扶中產」、「多管齊下 激活樓 市」、「醫療服務 提質增效」，合共25項建議。

2月5日，A4聯盟立法會議員楊永杰、梁文廣、張欣宇、林素蔚舉行新春傳媒茶聚。（陳葦慈攝）

林素蔚倡保留2元乘車優惠 「搵小市民開刀公平咩」

關懷基層方面，林素蔚提出保留2元乘車優惠，解釋60至64歲人士高達64萬多人，政府檢討後提出的任何方案，「都唔應該向貢獻一世青春嘅市民開刀」、「落區無論係基層、中產，同一啲經濟收入比較優越嘅市民，都同我講唔同意削減兩蚊優惠」，呼籲將焦點放在打擊濫用優惠。

喺香港打工幾十年納稅，一路好少福利，亦關顧唔到中產，如果呢個時候向市民開刀，完全違背兩蚊車設立嘅原意。 A4聯盟立法會議員林素蔚

林素蔚說，2元乘車優惠的原意是鼓勵「老友記」多外出，身心靈健康減少患腦退化症，「落區無論係基層、中產，同一啲經濟收入比較優越嘅市民，都同我講唔同意削減兩蚊優惠」，政府過去兩年都提出不少惠民生措施，有助社會和諧共融，「我哋唔係美國啊，新總統上場之後有一個關稅、封閉邊境，惠民政策就推翻了。」

加上，她認為香港的銀髮經濟市場很有潛力，如果2元乘車優惠收緊，擔心削弱長者的消費意慾。

點解到今時今刻你財赤，就搵呢一班小市民開刀呢？咁公平咩？我覺得真係唔係惠民生 A4聯盟立法會議員林素蔚

2月5日，本身是香港新方向成員的A4聯盟立法會議員張欣宇出席新春傳媒茶聚。（陳葦慈攝）

張欣宇：財赤非最需解決 「營養不良仲畀減肥餐唔合理」

交通基建發展方面，張欣宇建議把握港深西部鐵路建設機遇，同步興建「機場快線2.0」，提升北部都會區開放水平，促進更頻密的客貨流、資金流與訊息流，為提振經濟帶來更龐大的效益。

2月5日，本身是香港新方向成員的A4聯盟立法會議員張欣宇出席新春傳媒茶聚。（陳葦慈攝）

張欣宇亦建議政府為自動駕駛技術商業化營運拆牆鬆綁，主動引進全球自動駕駛技術尖端企業來港發展。

營養不良的小朋友，仲畀減肥餐佢食，唔合理。 A4聯盟立法會議員張欣宇

張欣宇認為，香港的財赤並非目前最需要解決的問題，「有赤字唔代表債務找唔到數」，最重要應該是發展經濟，主次不應混淆，否則有如「營養不良的小朋友，仲畀減肥餐佢食」，並不合理。

2月5日，本身是香港新方向成員的A4聯盟立法會議員張欣宇出席新春傳媒茶聚。（陳葦慈攝）

2月5日，A4聯盟立法會議員梁文廣出席新春傳媒茶聚。（陳葦慈攝）

梁文廣倡旅客本地消費換優先購票、貴賓服務禮遇

促進旅遊業「旺丁又旺財」方面，梁文廣建議政府可迎合高消費旅客的需求，推出旅客禮遇計劃，以旅客年度累積本地消費金額為依據，劃分不同級別提供獎賞優惠，包括景點活動優先購票、口岸貴賓服務等；另外建立創新旅遊產品，包括低空觀光、高端精品旅遊列車等，政府可與內地聯合推出專列。他亦建議政府提升西九龍高鐵站商務候車室及增加機場貴賓室數量，為更多旅客提供一站式的專屬旅遊體驗。

2月5日，A4聯盟立法會議員梁文廣出席新春傳媒茶聚。（陳葦慈攝）

激活樓市方面，梁文廣建議政府開放容許住滿10年的居屋原業主放售居屋單位予綠表或者白居二購買者，可獲得白居二配額，加快房屋流轉，結合現有特別津貼試驗計劃，鼓勵輪候過渡性房屋者搬離不適切居所。為完善市民的幸福感，梁文廣期盼政府提升資助出售房屋面積、推動公屋有序重建、調整未來租住房屋與居屋的比例，以分割公私營房屋市場，完善本地房住置業階梯，讓市民的生活更幸福美好。

2月5日，A4聯盟立法會議員楊永杰出席新春傳媒茶聚。（陳葦慈攝）

楊永杰倡訂KPI 要求表演場地每年須舉辦一定場次

多元旅遊融合發展方面，楊永杰建議增撥資源加強「演唱會經濟」效應，包括成立專責隊伍主動聯繫國內外表演單位，「度身訂造」演唱會籌備一條龍支援服務；制訂KPI要求表演場地管理者，每年須舉辦一定規模的演唱會場次；檢視更新現有紅館租場租務協定的透 明度，確保場地用途效益最大化。

2月5日，A4聯盟立法會議員楊永杰出席新春傳媒茶聚。（陳葦慈攝）

他亦建議推動宗教文化旅遊項目，活用香港別具特色的宗教場所，制訂香港宗教文化地圖，推廣禪修素食文化，製作互動遊戲引導旅客發掘香港多元宗教的魅力。