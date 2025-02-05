簡樸房｜工聯會倡設住戶登記制報是否有兒童長者　政府可精準扶貧

工聯會今日（5日）向「解決劏房問題工作組」提交簡樸房規管制度意見書。工聯會建議設立住戶登記制度，填報住戶是否包含兒童、長者等弱勢社群，或日後合規簡樸房的業主及地產代理，有法律責任向政府通報單位是否居住兒童、長者等，政府需以精準扶貧原則協助他們改善生活。工聯會會長吳秋北指，住戶一般因貧窮而迫於無奈住在劏房，憂慮規管後租金會上升，政府應要小心處理及特別照顧弱勢社群。



工聯會就規管簡樸房向財政司副司長黃偉綸提交建議（工聯會提供）

工聯會建議，簡樸房登記期為12個月，寬限期為36個月，認為提供較長寬限期，可供處理各類存在問題。另外，政府應規定所有搬遷、終止租約、簽訂新租約等行為需得到住戶同意，以防止迫遷情況；執法部門應加強巡查，避免劏房「地下化」，日後住在不合法劏房的住戶亦可舉報。為免住戶失去居所，建議政府讓成功舉報的住戶入住過渡性房屋或簡約公屋等。

吳秋北稱規管「劏房」後，憂租金上升影響住戶（工聯會提供）

工聯會又提出要嚴防「劏房」地下化，建議如業主在登記期內完成登記，該分間單位之後的註冊費用（如有）即可獲豁免，以鼓勵現存分間單位業主儘早登記；建議政府應考慮適當地提高重犯多犯者罰則；政府必須加强巡查執法和增設舉報機制，打擊非法「劏房」。

工聯會多名立法會議員及區議員向政府就規管簡樸房提交意見書（工聯會提供）

促政府要做好「兜底」機制 處理可能出現迫遷個案

此外，工聯會指認同過渡性房屋、簡約公屋和傳統公屋是各類合資格人士告別「劏房」，改善生活環境的最有力工具，亦是最優先的選項，強調政府必須用好、統籌好、分配好上述資源；但同時，建議政府也要考慮用好中轉房屋，甚至其他社會資源作為「兜底」機制，處理可能出現的租戶突然被迫遷的個案，妥善安置好租戶。

參與會面的包括工聯會會長、立法會議員吳秋北，工聯會副理事長、立法會議員鄧家彪、陳穎欣，立法會議員郭偉强、梁子穎，聯同扶貧委員會委員、觀塘區議員簡銘東，東區區議員梁力、何毅淦，南區區議員林詠欣，觀塘區議員李嘉恒，九龍城區議員黃文港，油尖旺區議員孫智敏，沙田區議員李貞儀，西貢區議員黃遠康，及荃灣區議員葛兆源。