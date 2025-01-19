簡樸房｜六成受訪劏房戶指下限面積8平方米太低　有租戶稱遭逼遷

政府去年提出推行「簡樸房」登記制度以取締劣質劏房，有關諮詢期下月10日結束。社區組織協會訪問211名劏房、板間房及床位租戶，當中六成人認為政府提出簡樸房面積不少於8平方米的標準仍然太低，九成半人擔心政府如果不介入規管，簡樸房起始租金水平會上升，逾四成人以「10分」滿分來形容租金壓力。有租住「一劏七」劏房的租戶表示，業主打算將單位重新分成四伙，去年已被業主逼遷。



社區組織協會建議政府，設定簡樸房標準時，應跟隨公屋引入人均面積概念，並擴闊劏房定義及規管對象至籠屋、床位；制訂起始租金水平，同時可考慮合理地延長寬限期。



一成受訪者認為現時居所符合「簡樸房」標準

社區組織協會去年12月至本月期間，透過網上和實體問卷，訪問211戶租住劏房、板間房和床位房的租客。結果發現，只有一成受訪者認為現時的居住環境符合「簡樸房」標準，三成認為居所極有需要大改動方可達標，六成受訪者認為簡樸房不可少於8平方米的標準過低，主因包括活動空間不足、不足夠兒童及青少年發育成長等。

租金壓力「滿分」 75%促規管起始租金

租金方面，超過四成受訪者以「10分」滿分來形容現時租金壓力，超過三成受訪者認為，業主會藉「簡樸房」調高租金和費用，以填補改建單位的成本；九成半人擔心政府如果不介入規管，簡樸房起始租金水平會上升。七成半希望政府推出政策時，應同步規管起始租金水平；近六成半人盼當局加強執法，避免業主逼遷、提高租金水平、或轉移執整費至租客身上。

施麗珊認為，政府制定「簡樸房」標準規定人均面積。（資料圖片／周令知攝）

上海街「一劏七」劏房戶：業主收樓要改為四伙

有原本租住在上海街「一劏七」劏房租戶表示，政府去年宣布簡樸房面積標準規管後，被業主逼遷，指業主打算將單位重新分成四伙，並會將原先七伙的租金，由四個租戶平均攤分，變相轉嫁租金壓力在租戶身上。

社區組織協會副主任施麗珊建議，簡樸房面積應跟隨公屋，引進最低人均居住面積的概念，並擴闊劏房定義及規管對象至籠屋、床位等；按照單位租值及業主因應新規管而需要承擔的改建費用，制訂起始租金水平，同時可考慮合理地延長寬限期，確保有足夠的安置單位。