簡樸房｜何永賢去信反駁英澳媒報道　稱並非所有11萬劏房皆為劣質

房屋局局長何永賢早前先後去信《澳洲廣播公司》及英國《衛報》，回應兩間外媒就「簡樸房」規管制度的報道，指報道誤稱現時市場上11萬個分間單位均屬「劣質劏房」，內容錯誤理解本港房屋現況。她又強烈駁斥後者稱香港簡樸房「注定失敗」的報道，是「危言聳聽」、「悲觀」（alarmist and pessimistic）。



2024年12月20日，房屋局局長何永賢與立法會議員吳傑莊到啟鑽商場，探訪「共築·創業家」計劃的店舖。當中有店舖販售一系列藻類產品，包括海藻肥皂、蠟燭，及海竹笙等藻類食品。（何永賢Facebook圖片）

何永賢於本月三日及十日，先後去信《澳洲廣播公司》（ABC）及英國《衛報》，回應兩間外媒就「簡樸房」規管制度的報道。前者於上月24日發布題為「Hong Kong to crack down on notorious flats, but ‘coffin homes’ will stay」的報道，內容提到，全港約有22萬人居於11萬間劏房，又訪問不同劏房戶，有劏房戶接受訪問時表示，疫情期間，劏房的通風成一大問題。

何永賢去信ABC，反駁報道指，外界認為居住於11萬間劏房的22萬人全部都生活在極惡劣的條件，是存在誤解，稱巿場上有較高質素的劏房可滿足部分上班族、小型家庭及大學生的需求。她又指要了解這種「多樣性」，避免以「片面」的觀點看全貌。

她又指，現時約有33,000個劏房屬於「條件惡劣」，部分可改造成合規格的基本單位，剩餘的77,000個可透過小型工程達最低標準。

另外，就報道指，「簡樸房」規管制度未有包括「籠屋」、「棺材房」等，何永賢指，政府已於1994年訂立《床位寓所條例》以規管俗稱「籠屋」的運作，訂立明確的樓宇結構及消防安全標準，以及衞生配置的要求。

至於《衛報》的報道，則以「Doomed to fail? Hong Kong’s attempt to tackle ‘shoebox housing’ runs into trouble」，內容同樣提到籠屋未被納入「簡樸房」規管制度，又引述劏房居民認為，「簡樸房」規管制度不會成功。

何永賢在信中稱，強烈駁斥報道，又指是「危言聳聽」、「悲觀」（alarmist and pessimistic）。何又提到，本屆政府大幅增加公營房屋供應，連同30,000個簡約公屋單位，未來5年本港公營房屋供應量將達189,000伙，加上約21,000個過渡性房屋單位，可讓合資格劏房住戶更快「上樓」，脫離不適切居所。