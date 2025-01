簡樸房｜何永賢去信反駁英澳媒報道　稱並非所有11萬劏房皆為劣質

房屋局局長何永賢早前先後去信《澳洲廣播公司》及英國《衛報》,回應兩間外媒就「簡樸房」規管制度的報道,指報道誤稱現時市場上11萬個分間單位均屬「劣質劏房」,內容錯誤理解本港房屋現況。她又強烈駁斥後者稱香港簡樸房「注定失敗」的報道,是「危言聳聽」、「悲觀」(alarmist and pessimistic)。



2024年12月20日,房屋局局長何永賢與立法會議員吳傑莊到啟鑽商場,探訪「共築·創業家」計劃的店舖。當中有店舖販售一系列藻類產品,包括海藻肥皂、蠟燭,及海竹笙等藻類食品。(何永賢Facebook圖片)

何永賢於本月三日及十日,先後去信《澳洲廣播公司》(ABC)及英國《衛報》,回應兩間外媒就「簡樸房」規管制度的報道。前者於上月24日發布題為「Hong Kong to crack down on notorious flats, but ‘coffin homes’ will stay」的報道,內容提到,全港約有22萬人居於11萬間劏房,又訪問不同劏房戶,有劏房戶接受訪問時表示,疫情期間,劏房的通風成一大問題。

何永賢去信ABC,反駁報道指,外界認為居住於11萬間劏房的22萬人全部都生活在極惡劣的條件,是存在誤解,稱巿場上有較高質素的劏房可滿足部分上班族、小型家庭及大學生的需求。她又指要了解這種「多樣性」,避免以「片面」的觀點看全貌。

她又指,現時約有33,000個劏房屬於「條件惡劣」,部分可改造成合規格的基本單位,剩餘的77,000個可透過小型工程達最低標準。

另外,就報道指,「簡樸房」規管制度未有包括「籠屋」、「棺材房」等,何永賢指,政府已於1994年訂立《床位寓所條例》以規管俗稱「籠屋」的運作,訂立明確的樓宇結構及消防安全標準,以及衞生配置的要求。

至於《衛報》的報道,則以「Doomed to fail? Hong Kong’s attempt to tackle ‘shoebox housing’ runs into trouble」,內容同樣提到籠屋未被納入「簡樸房」規管制度,又引述劏房居民認為,「簡樸房」規管制度不會成功。

何永賢在信中稱,強烈駁斥報道,又指是「危言聳聽」、「悲觀」(alarmist and pessimistic)。何又提到,本屆政府大幅增加公營房屋供應,連同30,000個簡約公屋單位,未來5年本港公營房屋供應量將達189,000伙,加上約21,000個過渡性房屋單位,可讓合資格劏房住戶更快「上樓」,脫離不適切居所。