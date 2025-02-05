羅淑佩三度賣樓賺呢個數　陳美寶高官夫慳稅買樓有法｜政壇諸事町

兩名新局長羅淑佩和陳美寶完成行會利益申報，上周在官網公開。網媒《集誌社》報道，文化體育及旅遊局局長羅淑佩2008年起11年間三度賣樓，帳面獲利近1,240萬元。至於陳美寶，原本與丈夫、勞福局副秘書長梁振榮聯名持有西半山一個單位，至2021年3月「甩名」，兩周後以「首置」身份購入西貢新樓連車位，料「慳稅」近268萬元。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（黃浩謙攝）

羅淑佩現時申報持有鴨脷洲一個住宅單位作出租用途，報道提到她2001年以503萬元買入九龍站上蓋物業單位，2008年7月賣出，帳面獲利近677元；兩個月後以295萬元買入荃灣綠楊新邨一個單位，2012年4月以448萬元賣出；8個月後以690萬元買入海怡半島一個單位，2019年7月以1,100萬元賣出，一個月後以1,505萬元買入同屬海怡半島的一個單位。換言之，2008年起11年間三度賣樓，帳面獲利近1,240萬元。

陳美寶。（廖雁雄攝）

至於陳美寶，1995年與丈夫梁振榮以652萬元購入西半山殷樺花園一個單位，至2021年3月31日，梁振榮以885萬元轉讓業權予陳美寶，單位由陳美寶一人持有。「甩名」不足兩周，梁振榮4月13日以「首置」身份以2,800萬元購入西貢NO.133 PORTOFINO一個住宅單位連同車位。

報道統計，若當時梁振榮沒「甩名」，稅額高達2800萬的15％，即420萬元，而梁振榮最後繳交「首置」印花稅119萬元，即樓價的4.25％，連同陳美寶轉讓物業所交的近33.2萬元稅，「慳稅」做法節省近268萬元。

運流局回覆《集誌社》查詢時確認陳美寶、梁振榮是有關單位的業主，指「購置該單位時已按規定向政府申報」。