莫錦貴為沙田求下簽前有「感應」　民政專員樂觀解讀｜政壇諸事町

大年初二車公誕，沙田鄉事委員會主席莫錦貴為沙田求得第82簽下簽，簽文為：「心中日復自思量，時運未通怎主張；進退難為無定處，恐防患禍與災殃」，這支簽與2019年相同，解曰凡事小心。



莫錦貴今天（3日）主動重提求得下簽事件，自言前一天在廟內打點時，已有「感應」將求下簽。他認為車公只是「提示」各界要有心理準備可能遭遇困境，最重要腳踏實地團結克服，相信香港都能打開困境。沙田民政事務專員余懷誠呼籲正面看待下簽，「有提示總比無提示好，呢個簽文比求上簽更好」，坦言不會每事一帆風順，最重要團結解決問題。



2月3日年初六，沙田鄉事委員會舉行新春午宴，出席的包括沙田民政事務專員余懷誠、身兼行會成員的民建聯主席陳克勤、經民聯主席盧偉國、新民黨立法會議員容海恩和李梓敬、A4聯盟新界東南立法會議員林素蔚、民建聯新界東南立法會議員李世榮等。（潘耀昇攝）

沙田鄉事委員會年初六舉行新春午宴，莫錦貴致辭時主動提起沙田求得下簽一事，「因為簽文唔係幾好，大家個心都難免有多少介意」，不過他樂觀地道簽文只是「一個提示」，令沙田各界心理有準備，在國際環境複雜多變情況下，坦言遭遇困境在所難免。

2月3日年初六，沙田鄉事委員會舉行新春午宴，主席莫錦貴致辭。（潘耀昇攝）

他引用佛家所說「境由心生，事在人為」，相信只要無私無畏、腳踏實地、團結一心，抱著迎難決心刻服困難，「就無打唔開嘅困境，沙田係咁，香港都係咁。」

2月3日年初六，沙田鄉事委員會舉行新春午宴，出席的包括沙田民政事務專員余懷誠。（潘耀昇攝）

余懷誠緊接致辭亦不忘提起沙田求得下簽，他表示本身有點忐忑是否應重提事件，但既然求簽者莫錦貴也主動提起，他也向大家派「定心丸」。他多謝這支下簽「提示」沙田，「我哋應該從正面角度去睇，因為事情唔會一帆風順，最緊要大家呢一家人知道呢一啲事情會發生，早有準備去面對呢啲困難。」

2月3日年初六，沙田鄉事委員會舉行新春午宴，出席的包括沙田民政事務專員余懷誠、身兼行會成員的民建聯主席陳克勤、經民聯主席盧偉國、新民黨立法會議員容海恩和李梓敬、A4聯盟新界東南立法會議員林素蔚、民建聯新界東南立法會議員李世榮等。（潘耀昇攝）

余表示團結很重要，亦是沙田民政處與地區的共同理念，遇到問題要一起解決，「只要大家團結一致，無問題係唔能夠解決嘅」，形容車公「有提示總比無提示好，呢個簽文比求上簽更好」，至少知道蛇年要做足準備。