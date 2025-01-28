議員見大熊貓BB　田北辰：叫「家姐、細佬」最正！｜政壇諸事町

海洋公園一對大熊貓龍鳳胎BB將於2月16日在海洋公園正式跟公眾見面，今日（28日）多位議員率先到海洋公園探訪龍鳳胎BB，實政圓桌立法會議員田北辰表示，上次「安安」、「可可」命名活動沿用原名，認為龍鳳胎BB在香港出生，都應以香港風格命名，表示會建議命名為「家姐」、「細佬」。



立法會議員率先到海洋公園探訪「家姐」、「細佬」。（田北辰Facebook）

田北辰會遞交命名建議 認為稱呼為「家姐」、「細佬」最正

特首李家超早前表明他個人的意願是舉辦命名活動，讓市民也可參與一對龍鳳胎寶寶的命名。田北辰表示，「家姐」、「細佬」在香港出生，應有香港本地風格的名字，覺得「家姐」同「細佬」稱呼「係最正嘅！」表示會遞交這個命名建議 ，認為大家一聽就會知道大熊貓龍鳳胎BB在香港出生。

田北辰探訪龍鳳胎BB（田北辰Facebook）

大熊貓爬樹跌跌碰碰 但不氣餒

他介紹一對龍鳳胎的表現，指「家姐」爬上樹，而工作人員介紹指，其實爬樹仍在學習階段，「家姐」學習了約一周，而「細佬」剛學一兩日。田北辰稱，「家姐」爬樹技術未純熟，過去一周曾跌過幾次，不過工作人員指不怕跌傷，龍鳳胎BB亦不會氣餒。

田北辰有感而發，表示大熊貓爬樹如同香港，指香港一直「食老本」，需盡快革新、用新角度、新思維創新。

梁美芬亦到海洋公園探訪大熊貓龍鳳胎BB。（梁美芬Facebook）

議員率先探訪一對大熊貓BB。（梁美芬Facebook）

梁美芬：望大熊貓BB成香港品牌 已「課金」支持

經民聯立法會議員梁美芬則表示，見到龍鳳胎BB茁壯成長，她和一眾議員同事都很雀躍。她指出，最近香港舉行多項大熊貓主題活動，相信兩個熊貓寶寶會成為海洋公園乃至全香港的「品牌」，成為推動香港旅遊發展的重要IP。她希望大家持續關心海洋公園的發展，表示已填好定期捐贈表格，用於保護熊貓及支持海洋公園。