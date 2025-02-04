初七羅淑佩等｢八朵高官金花｣拜年 介紹全運會吉祥物｜政壇諸事町
撰文：文維廣
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今天（4日）是初七人日，特首辦主任葉文娟聯同七名女局長向大家拜年，並與在政府總部草坪的第十五屆全國運動會吉祥物「喜洋洋」和「樂融融」旁打卡，向市民送福，冀增添歡樂喜氣。
羅淑佩：15運會吉祥物已經到香港喇！
文化體育及旅遊局局長羅淑佩在Facebook上載相片，可見她與陳美寶、葉文娟、蔡若蓮、甯漢豪、楊何蓓茵、何永賢、麥美娟，齊集政府總部草坪，與第十五屆全國運動會吉祥物：一對可愛的中華白海豚「喜洋洋」和「樂融融」打卡，為市民送上祝福。
羅淑佩不忘宣傳一對吉祥物，表示它們已經來到香港與大家見面了，冀為大家添點歡樂喜氣，向這一屆由粵港澳三地合辦的15運會送上美好祝願。
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