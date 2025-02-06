政府合約即日起加調解條款 林定國盼企業跟隨優先用調解解決爭議
撰文：潘耀昇
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政府合約加入調解條款的政策宣言今天（6日）起生效，律政司司長林定國表示宣言旨在促使當事人在訴諸仲裁或訴訟前，優先使用調解作為爭議解決的途徑，落實《施政報告》中有關加強調解文化的政策措施。
林定國憶起去年11月2024香港法律周期間，宣布政府合約中加入調解條款的政策宣言。根據政策宣言，政府將在政府合約中加入調解條款，並以此作為一般政策。調解條款列明，當事人同意在訴諸仲裁或訴訟前先，使用調解作為爭議解決途徑。此外，律政司亦於今天公布《香港特別行政區政府調解規則（2025版本）》，就調解程序訂明了一系列規則，旨在與政府合約中的調解條款一同實施。
林定國期望透過牽頭在合約中加入調解條款，以身作則，鼓勵私人公司跟隨，進一步推廣「調解為先」文化，而律政司將為各政策局和部門提供支援及監察，確保政策順利推行。
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