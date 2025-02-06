美國加徵關稅｜丘應樺：單邊主義抬頭　港府拓中東市場望商界合作

美國周二（4日）起對中國所有進口商品加徵10%關稅，並首次表明所有由香港製造、進口及轉口的商品，與中國內地產品一樣，都要報關及加徵關稅。商務及經濟發展局局長丘應樺今日（6日）出席一個新春團拜活動時指，香港經濟穩固發展惟面臨眾多挑戰，現時地緣政治中單邊主義抬頭，政府已開拓一帶一路、內地、南美等市場，各界亦應攜手合作，為香港和國家的繁榮穩定共創美好未來。



2月6日，潮州商會舉行新春團拜，出席的包括商務及經濟發展局局長丘應樺。（何夏怡攝）

潮州商會今日舉行新春團拜，丘應樺致辭時指，香港經濟穩固發展，正處在重要轉型期，惟同時面臨很多挑戰，國家肯定香港的定位和貢獻，香港必須要為未來的高質量發展不斷努力。

2月6日，潮州商會舉行新春團拜，出席的包括商務及經濟發展局局長丘應樺。（何夏怡攝）

丘應樺未提及美國對中國加徵關稅，不過就指當前國際貿易對香港經濟重要，並歷數政府在拓展市場方面所做的努力。他指，面對地緣政治中單邊主義抬頭，本港積極開拓一帶一路、中東等新興市場之外，去年底更與內地更新《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉服務貿易協議》（CEPA），為工商界進軍內地市場創造更有利條件；去年十一月，香港亦和秘魯簽署本屆政府第一份《自由貿易協定》，拓展市場和創造商機。

2月6日，潮州商會舉行新春團拜，出席的包括商務及經濟發展局局長丘應樺。（何夏怡攝）

丘應樺說，在中央政府的支持下，香港應發揮一國兩制的優勢，加強內聯外通，推動經濟多元化發展，提升香港全球競爭力。在全球經濟充滿挑戰的環境之下，他呼籲大家攜手合作，為香港和國家的繁榮穩定共創美好未來。

2月6日，潮州商會舉行新春團拜，出席的包括商務及經濟發展局局長丘應樺。（何夏怡攝）

他指，去年的施政報告提出一系列改革措施，旨在鞏固和提升香港的國際地位，支持工商界和中小企業發展，發掘新的經濟增長點，發展新質生產力。