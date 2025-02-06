無處不旅遊｜劉業強指示二十七鄉用好海岸線、島嶼　發展遊艇旅遊

港澳辦主任夏寶龍去年提出香港要「無處不旅遊」，新界鄉議局主席劉業強承諾，鄉議局會做好指示，以民生為導向帶領二十七鄉用好海岸線和島嶼，透露鄉議局已向政府提交建議書，當中包括發展遊艇旅遊等。



2月6日，新界鄉議局舉行新春團拜，出席的包括主席劉業強。（馮子健攝）

無處不旅遊 劉業強：會指示二十七鄉用好海岸線、島嶼

新界鄉議局今日（6日）舉辦新春團拜，出席的包括署理行政長官陳國基、中聯辦副主任劉光源、立法會主席梁君彥、行政會議召集人葉劉淑儀、全國人大常委李慧琼等。

劉業強致辭時先回望龍年，形容是騰飛的一年，立法會通過《基本法》23條立法，團結聚共識、行動顯擔當，立法會過程中鄉民支持立法工作。及後香港走出疫情谷底，盛事一浪接一浪。

他又重提港澳辦主任夏寶龍去年提出香港「無處不旅遊」，承諾鄉議局會做好指示，以民生為導向帶領二十七鄉用好資源。

北部都會區

支持北都發展 同時冀政府重視鄉民權益

展望蛇年，劉業強指北部都會區發展是重中之重，望提速發展，舉例深港科技園有利人才匯聚，他會帶領鄉議局支持北都，做好官民橋樑，期望政府發展的同時，重視鄉民及持份者權益，做到有商有量、共同為新界共同努力。

另外，他又對預算案有所期望，盼財政赤字紓緩，形容香港遇到挑戰要「穩定基本盤」、「開闢新賽道」，把握機遇。

麥美娟望各區議會當然議員擔當好原居民及區議會的橋樑角色。（資料圖片）

麥美娟：望區議會當然議員做好角色

同場的民政及青年事務局局長麥美娟指，新界鄉議局凝聚鄉民，擔當政府與原居民的橋樑，是政府重要夥伴，期望鄉議局配合，共同培育愛國愛港愛鄉新一代。她期望鄉議局支持北都發展及提出意見，各區議會當然議員擔當好原居民及區議會的橋樑角色。