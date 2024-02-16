23條立法｜劉業強指是必須履行的責任　鄉議局定必堅定支持

年初七人日，新界鄉議局今日（16日）舉行甲辰年新春團拜，行政長官李家超、中聯辦副主任何靖、多位高官及27鄉代表均有到場。新界鄉議局主席劉業強稱，23條立法是政府及市民應履行的責任，鄉議局定必堅定支持，形容是全面準備落實一國兩制重要舉措。



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劉業強致辭時祝大家初七人日萬事如意、身體健康、幸福常滿。他表示現時是由治及興良好基礎，要做到行穩致遠要時刻警惕，區議會選舉完美成功，同時走出疫情陰霾。

劉業強：沒有國家安全就會混亂

他表示，23條立法是政府與應市民履行的責任，鄉議局定必堅定支持，是全面準備落實一國兩制重要舉措。他重提2019年社會事件到處有破壞，證明沒有國家安全就會混亂、經濟停滯不前，如沒有發展追求會變成妄想，23條立法是根本保障。

他表示地緣政治關係難免經濟衝擊，香港在背靠祖國大前提要求同存異，展望未來把握時機全力推進北部都會區建設，積極推動發展產業帶動經濟，與深圳強強聯手。

北部都會區成功與否需要居民支持及配合

他表示北部都會區重大計畫，成功與否需要居民支持及配合，期望與政府有良好的溝通交流，政府要充分諮詢意見。新界土地發展方面，他表示發展商補價上有問題，土地政策要量化寬鬆，因時制宜，更好穩定信心。

民政及青年事務局局長麥美娟祝大家龍精虎猛，鄉議局協助上情下達，是堅實合作夥伴，對挺身支持區議會選舉表示感謝，望當然議員善用自身優勢配合政府施政。最後祝大家百業興旺、心想事成。