車公廟求籤｜鄉議局連續七年求得中籤　解籤師傅：9月經濟才好轉

正月初二（11日）車公誕，新界鄉議局主席劉業強按照傳統習俗，今晨在沙田車公廟為香港求籤祈福，他求得第15號中籤，籤文為：「斧斤持以入山林，未得之時那處尋；損了良材失卻力，勸君留住待春臨。」解曰：「家宅平吉，占病作福，婚姻不合，自身平安，求財未遂。」

有解籤師傅指，籤文最後雖說「待春臨」，但對此句有保留，認為香港仍有問題，政府要先處理好民生，料經濟要到今年九月後才會好。財案本月底出爐，他也建議財政司司長陳茂波派多些錢予香港市民，最好每人派5000元，以助政府穩定民心。



香港仍有問題 政府先處理民生

新界鄉議局主席劉業強今早在沙田車公廟為香港求籤祈福，求得第15號中籤，籤文為：「斧斤持以入山林，未得之時那處尋；損了良材失卻力，勸君留住待春臨。」解曰：「家宅平吉，占病作福，婚姻不合，自身平安，求財未遂。」

解籤師傅陳天恩居士在廟外接受訪問時指，對港經濟而言，「斧斤持以入山林」指似走入八陣圖走來走去，「未得之時那處尋」即未知何處找到出路。

至於「損了良材失卻力，勸君留住待春臨」是指行到腳痛、車公著休息，後一句講的「待春臨」，陳天恩直言現時雖已是春天，但對此句有保留，認為香港仍有問題，政府要先處理好民生，料經濟要到今年九月後才會好。

問到政府大搞夜繽紛、日夜都繽紛，陳天恩則直言對經濟幫助不大，「拮兩串魚蛋幫到經濟，串魚蛋都好貴啵。」他又提到同樣不看好盛事經濟，「都有保留係咪搞得好。」

促財爺派$5000 穩定民心

財案本月底出爐，陳天恩指政府最好要穩定民心，建議財政司司長陳茂波派多些錢予香港市民，最好每人派5000 元。

就香港整體而言，陳天恩指15籤屬中下籤，然而香港未來20年行九運，市民要小心火災、車禍，宜「自求多福，邊個都幫唔到。」

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23條有否隱憂？ 心中有數

就政府不同政策、措施，陳天恩也就籤文遂一回應，例如香港人才流失，政府提出搶人手，陳天恩則指往外尋人才，「未必咁快搵得返嚟。」

至於23條立法，他揚言百分百肯定能通過，但不便說此講太多，「師傅都有保留，有無隱憂？大家心中有數。」

就北都、明日大嶼等大工程，他則明言車公在籤文中講明「樣樣野都要等」，如果執意照做一定弄巧反拙。