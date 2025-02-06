民建聯訪巴黎邀中小企落戶香港　周浩鼎：睇唔出佢哋對香港嘅憂慮

民建聯上月底出訪法國巴黎七日，與當地持份者探討港法在經濟、文化、體育等領域合作，訪問團稱積極邀請法國中小企到港落戶。外界有意見認為香港營商環境受地緣政治影響，被問到法國中小企有否類似疑慮，身兼團長的民建聯副主席周浩鼎指，法國中小企看重香港低稅制的優勢，「反而睇唔出佢哋對香港營商環境嘅憂慮」，並希望藉香港打入廣闊的內地市場。



周浩鼎（左）和梁熙（右）（何夏怡攝）

周浩鼎：法國中小企看重香港低稅制優勢

訪問團今日（6日）見記者分享出訪成果。經濟合作方面，周浩鼎稱，當時透過香港貿易發展局巴黎代表處及香港駐歐洲布魯塞爾經貿辦的安排，與法國中小企業交流。訪問團鼓勵對方透過在港開展業務，涉足大灣區以至整個內地市場，如邀請一家從事AI科技保育的企業來港。

出訪適逢美國總統特朗普初上台，被問到法國中小企有否擔心香港營商環境受地緣政治等因素影響，周浩鼎表示，法國中小企普遍對赴港開展業務感興趣，聽取民建聯介紹港府支援中小企的政策後，指對本港重視科技有信心。

「佢哋看重香港低稅制的優勢，反而睇唔出佢哋對香港營商環境的憂慮。」周浩鼎補充，法國中小企亦認為香港背靠中國，享有「一國兩制」的優勢，希望藉香港打入內地市場。

周浩鼎（何夏怡攝）

法藍帶廚校或在港設分校

訪問團團長、民建聯副主席周浩鼎提及已邀請法國藍帶廚藝學校 Le Cordon Bleu在香港設立分校。他指，民建聯承諾為其尋求合作夥伴和協調政府部門，雙方已達成共識，可在項目融入中華文化特色、招生網絡再擴展至整個大灣區，校方擬於3月下旬赴港考察。

梁熙。（何夏怡攝）

梁熙：不少法國學生從王家衛電影認識香港

訪問團亦到訪巴黎政治學院，與該校管理層會面，制定到香港不同機構實習的計劃。民建聯立法會議員梁熙表示，學生表露出對香港和內地文化的興趣，不少人稱對香港的認識來自於導演王家衛，因其電影作品在法國電影節獲獎。「學生同校方管理層都提到，香港若要吸引法國人才，文化相比商業機遇更有吸引力。」梁熙指，今次交流得以重新審視香港優勢，思考未來如何吸引人才。

其他行程包括參訪法國著名體育機構INSEP，探討經機構邀請運動教練赴港、與船務認證企業交流、與藝術科技公司探討如何活化古蹟等。民建聯表示，會跟進訪問成果，爭取落實可行項目。