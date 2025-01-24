無處不旅遊｜民建聯工聯會提旅遊熱點建議　推熊貓經濟、宗教旅遊

立法會兩大政團今日（24日）均公布十八區旅遊熱點建議，先前分別會見擔任「發展旅遊熱點工作組」組長的政務司副司長卓永興。民建聯促積極推動熊貓經濟，放寬土地用途限制，精簡審批程序，建議讓商戶在讓餐飲業在室外放置休閒座椅等。工聯會則建議推廣宗教旅遊，吸引旅客到訪香港主要寺廟等宗教建築，以及培養專業導賞人才等。兩政團同樣希望加強香港地質公園的宣傳推廣。



圖片來源：香港旅遊發展局

民建聯公布香港18區旅遊熱點及深度遊建議（民建聯直播截圖）

促全港設熊貓主題活動 香港與內地地質公園共建聯盟產協同效應

民建聯副主席、立法會議員陳勇指出，本港合共6隻大熊貓稱香港新主題，倡全港十八區都有熊貓主題活動，譬如打卡點、社區裝飾等，認為可讓旅客感受到親切感以及感受到香港對熊貓的熱愛。

民建聯另一名立法會議員鄭泳舜指出，要發掘匯聚人氣及吸引力的旅遊熱點，則必須營造旅遊消費氣氛。他建議政府善用公共空間，例如允許商戶於戶外空間擺放小攤檔、休閒座椅，舉辦市集活動時統一申請標準等。

另一立法會議員李世榮表示，西貢作為香港的「後花園」，如要改善深度遊體驗，可考慮增設「打卡」路牌。此外，他表示香港地質公園應加深與內地其他地質公園的合作，實現協同效應，共同打造具有國際影響力的地質公園聯盟，讓世界更好地了解中國豐富的地質遺產。

工聯會「十八區旅遊熱點研究報告」發佈會（工聯會直播截圖）

工聯會促多舉辦愛國主義旅遊 加強交通接駁

工聯會同日發表《18區旅遊熱點研究報告》。立法會議員陳穎欣促加強發展宗教旅遊，透過讓旅客到訪寺廟等宗教建築，加深對本地文化的認識。她又建議香港多辦愛國主義旅遊，例如參觀中山紀念公園等地標，介紹歷史事件和人物，傳承和平精神。

工聯會立法會議員郭偉强指出，香港十大經典未包括香港地質公園，認為要加強宣傳，亦期望政府加強各景點的交通配套，促接旅客來往等，亦希望發展海島遊及沙頭角景點，期望開放中英街。

此外，立法會議員梁子穎建議大學開設導遊學位或文憑課程，定期辦工作坊、培訓班，提高導遊的專業水準。