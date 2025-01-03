抽查元朗巴士顯示屏損壞率至少近四成半　民建聯質疑無巡查

政府多年前撥款八千多萬元資助專營巴士公司，在全港多個有蓋巴士站加裝顯示屏。民建聯元朗支部今日（3日）舉行記者會，表示元朗區內不少專營巴士公司的實時巴士到站資訊顯示屏經常故障失靈，長期待修；三次巡查同樣的47個顯示屏位置，發現損壞比率達44.7%至53.2%，接近一半的顯示屏未能提供資訊，情況不理想。



他們質疑巴士公司是否知情、有否定期派員巡查，同時質疑運輸署作為對口部門有否起到監督功能。



左起：徐君紹、李啟立、蘇淵、賴玥均（民建聯提供）

質疑巴士公司有否定期巡查 運輸署有否監督

民建聯元朗支部在2024年12月期間進行調查，分三次巡查元朗區內相同的47個巴士站顯示屏，發現顯示屏損壞比率達44.7%至53.2%，接近一半的顯示屏未能提供資訊；個別顯示屏故障時間長，最長的例子超過半年，指市民難以理解及接受。

他們質疑巴士公司是否掌握損壞顯示屏的實際情況，有否定期派員巡查，認為顯示屏長期故障未有留意，失去方便居民出行的安裝原意。

此外，他們指出專營巴士公司巴士站安裝顯示屏涉及政府的資助，質疑運輸署作為對口部門有否起監督功能。

巴士站班次顯示屏待修。（民建聯提供）

促巴士公司大量訂購所需零件 或研究採購新設備

對於上述問題，民建聯元朗支部建議巴士公司應設立定期巡查的機制，運輸署要主動審查。此外，他們指巴士公司常以欠缺零件及組件、向廠方訂購需時為由，令損壞顯示屏無法加快維修，近日更指有關零件已停產，故建議巴士公司應大量訂購所需零件及組件，探討採購新設備，而非讓故障問題一直不解決。