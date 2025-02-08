哈爾濱亞冬會｜李家超到運動員村了解運作　望全運會提供優質服務

行政長官李家超早前抵達哈爾濱並出席亞冬會開幕，今日（8日）前往冰上項目運動員村與港隊運動員、領隊、教練、醫療隊伍代表會面交流。他表示，香港將聯同廣東和澳門舉辦第十五屆全國運動會，屆時香港將為全國各地運動員提供住宿服務和生活保障。他表示到訪運動員村了解了更多相關運作和經驗，相信全運會香港賽區屆時也能為運動員提供全面優質服務。



李家超（後排右二）與港隊運動員、領隊、教練、醫療隊伍代表會面交流。（李家超Facebook）

港隊派出了70名運動員參賽哈爾濱亞冬會

李家超表示，港隊派出了破紀錄的逾70名運動員參賽哈爾濱亞冬會，很開心看到運動員身心狀態都很好，他鼓勵他們放鬆心情、發揮最佳水平。他指出，香港將聯同廣東和澳門於今年十一月舉辦第十五屆全國運動會，本次到訪運動員村，可了解了更多相關運作和經驗。

李家超為國家隊、香港隊的運動員打氣

隨後，李家超分別到黑龍江省冰上訓練中心綜合館，以及速滑館觀看短道速滑和速度滑冰賽事，為國家隊和香港隊的運動員打氣。他指比賽十分激烈精彩，國家隊和香港隊的運動員展現出色的速度與技巧。他們現場見證了國家隊選手高亭宇在速度滑冰男子100米決賽以9秒35的成績奪得金牌，這一成績刷新了亞洲紀錄，他們都十分自豪。

賽後，他和部分港隊運動員見面，肯定他們的表現和努力付出，並勉勵他們繼續努力，表示香港作為「無雪之城」能培養出運動員在國際賽事發光發熱，實屬不易。