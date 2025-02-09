哈爾濱亞冬運｜李家超及羅淑佩等觀看冰壺比賽　支持香港運動員

​行政長官李家超和文化體育及旅遊局局長羅淑佩近日到哈爾濱，為參加第九屆亞洲冬季運動會（亞冬運）的香港運動員打氣。今日（9日)觀賞冰壺項目賽事，支持參賽的香港運動員。李家超說，香港代表團首次派出冰壺項目代表參與國際綜合運動會，別具意義，亦充分證明香港運動員的實力。他相信香港運動員通過參加不同國際賽事汲取寶貴經驗，並與其他國家的選手交流，可以進一步提升技術水平，同時增進市民對體育項目的認知和興趣。



香港運動員出戰哈爾濱2025年第九屆亞洲冬季運動會冰壺項目賽事。(政府新聞處圖片)

行政長官辦公室表示，李家超與羅淑佩和香港體育協會暨奧林匹克委員會代表，今日在哈爾濱與國家體育總局局長高志丹會面。李家超祝賀這次亞冬會成功舉辦，並感謝國家體育總局一直支持香港體育發展。他說內地有豐富的冰雪資源，香港政府會推動香港與內地冬季運動的交流合作，支持香港運動員在大型賽事發揮所長。

李家超表示，香港政府會汲取國家成功舉辦大型體育賽事的豐富經驗，繼續進一步循普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化五方面全力推動香港的體育發展，同時全力以赴，與廣東省政府和澳門特區政府合力籌辦簡約、安全、精彩的第十五屆全國運動會。

李家超一行亦先後參觀了著名的雪雕藝術博覽會太陽島雪博會和冰雪主題樂園哈爾濱冰雪大世界，了解兩個園區的營運情況和發展。

李家超明日（10日）繼續訪問行程，將與黑龍江省領導會面。