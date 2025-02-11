美國郵政撤回拒收包裹禁令　陳國基表明嚴重抗議：我形容朝令夕改

美國早前宣布對香港商品加徵10%關稅，又一度拒收來自香港的包裹，其後改口撤回禁令，香港郵政今日（11日）起恢復接收寄往美國的包裹。署理行政長官陳國基批評美國做法不符世貿規定，直言是「朝令夕改」，令人無所適從，港府不會停止向向世貿提出嚴重抗議。



2月11日，署理行政長官陳國基出席行政會議前見記者。（歐嘉樂攝）

中環郵政總局。（吳綽詩攝）

陳國基：美國郵政一度拒收包裹「我會形容朝令夕改」

陳國基早上出席行政會議前見記者，批評美國揚言對香港增加10%關稅，做法不符合世貿組織規定，「對於美國呢個決定係嚴重抗議」，港府亦會向世貿組織提出抗議。

中環郵政總局。（吳綽詩攝）

他說美國郵政一度拒收包裹，「我會形容四隻字 —— 朝令夕改，一時就話要關稅，最近琴日（10日）講到又話唔需要啦，令我地無所適從」，亦批評做法令港人不便，港府不會停止向世貿提出抗議，批評美國所有安排都不合理，完全漠視香港獨立關稅區規定。

中環郵政總局。（吳綽詩攝）

美國郵政。(Photo by Mario Tama/Getty Images)

事源美國郵政2月4日宣布停收來自中國和香港的包裹，港府表示強烈不滿，敦促美方採取即時行動，盡快恢復有關郵政服務，如不糾正，會採取一切可能的行動，包括循世貿組織途徑，以捍衛其合法權益。但時隔一日，美國郵政又突然宣布，當地時間2月5日起恢復接收中港包裹。