共享基金會｜梁振英許勤見證　與黑龍江衞健委續簽毛里塔尼亞項目

「港產」國際醫療人道援助組織共享基金會，早於2023年與黑龍江省衞健委簽署合作備忘錄，共同前往西非國家毛里塔尼亞首都努瓦克肖特執行「消除白內障致盲項目」。截至去年12月，基金會和醫療隊已經無償為逾8,000名病患檢查眼疾，並進行1,900例白內障切除手術。今年2月11日，共享基金會總幹事陳英凝與黑龍江省衛健委書記欒楓續簽合作備忘錄。全國政協副主席、共享基金會主席梁振英承諾，基金會將會繼續作為補充官方援助的民間力量，進一步加強中非友誼，實現民心相通。



全國政協副主席、共享基金會主席梁振英承諾，基金會將會繼續作為補充官方援助的民間力量，進一步加強中非友誼，實現民心相通。（共享基金會提供）

自2023年10月以來，在共享基金會的組織下，黑龍江省衞健委先後派出7批醫療隊，遠赴毛里塔尼亞首都努瓦克肖特，執行消除白內障致盲項目。截至去年12月，基金會的流動手術車先後停駐於三家醫院，為超過8,000名患者檢查眼疾，並進行1,900例白內障切除手術。首階段合作圓滿結束。今年2月11日，共享基金會與黑龍江省衞健委續簽合作備忘錄，並由全國政協副主席梁振英，黑龍江省委書記許勤和省長梁惠玲等人共同見證。

在簽約儀式上，梁振英讚揚黑龍江省自1968年起就向毛里塔尼亞派遣援外醫療隊，「不畏艱辛、甘於奉獻的精神，秉承著『共享』理念。」為響應國家主席習近平在中非合作論壇上提出的『十大夥伴行動』之一——向非洲國家派遣2,000名醫療隊員和公共衞生專家，梁振英承諾，基金會將持續派遣醫療隊到毛里塔尼亞、塞內加爾及吉布提三國，實施免費白內障手術，發揮民間力量，進一步加強中非之間的友誼，實現民心相通。