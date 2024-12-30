看見毛里塔尼亞．一｜首都「掃盲」成功　梁振英：香港可助外交

毛里塔尼亞（Mauritania）——西非撒哈拉沙漠上的國度，紫外線照射格外強烈。那裏每500人就有1人患上白內障，並因醫療知識和資源匱乏，導致病情嚴重甚至失明。從事國際人道醫療援助服務的香港共享基金會，自去年10月派出醫療團隊遠赴毛塔首都努瓦克肖特（Nouakchott），免費為8,000名病患篩查眼疾，並且完成近2,000例白內障切除手術。全國政協副主席、共享基金會主席梁振英於12月中旬率領30人義工團隊到訪毛塔，考察這項響應「一帶一路」倡議的「民心相通」工作。他在當地接受《香港01》訪問時感慨：「很多人說香港人沒法做『外交』，但你看，不需要做一個政府主席，基金會的總幹事、總監，他們所做的事情正是一種外交。」



「看見毛里塔尼亞」系列報道之一



在毛里塔尼亞，許多的家就是路邊自己用木頭搭建起來的簡易帳篷。（歐嘉樂攝）

「消除全國白內障致盲病例」

「毛里塔尼亞（毛塔）是我們在亞非拉三大洲的項目國中，經濟發展水平最低的國家。」全國政協副主席梁振英，作為香港共享基金會主席，第三次率領義工團隊飛行20多個小時，前往位於西非撒哈拉沙漠的毛里塔尼亞考察工作。「不管國家經濟發展程度多高或多低，全世界都非常重視個人健康，和他們的公共衛生環境。」梁振英在當地接受《香港01》訪問，談起2018年創辦「港產」國際醫療人道援助機構「共享基金會」的初衷。

六年來，共享基金會先後在五個「一帶一路」沿線國家，包括亞洲的老撾、柬埔寨，以及非洲的吉布提、塞內加爾、毛里塔尼亞，展開「消除白內障致盲項目」，冀能促進「民心相通」。今年「中非合作論壇」上，國家主席習近平提出將與非洲展開「衛生健康夥伴行動」，協助提升非洲各國的公共衛生能力。此前，作為一個香港的非官方非牟利慈善組織，共享基金會已經遠赴非洲，以民間力量補充官方行動，幫助白內障病患重見光明。

以毛里塔尼亞的項目為例，由去年10月開始，共享基金會與黑龍江省衛健委合作，先後派出7批醫療隊伍，駐守毛里塔尼亞首都努瓦克肖特，免費為8,000多名病人篩查眼疾，並在流動手術車上完成1,880例白內障切除手術。梁振英強調，「我們不是做3個月、5個月就走，或者做1000、2000例手術就走，我們希望幫全國消除所有白內障致盲積壓病例。」

「首都找不到病人了」

為什麼篩查量和手術量有一定差距？「一開始，一天有100多個病人會來醫院（進行篩查），最少一天也會有20多個。」共享基金會非洲項目總監杜沛欣解釋，因為當地醫療知識不高，眼科醫生也有限，很多病人即使眼睛不適或看不清楚都不會就醫，經過他們檢查後才知道自己患上不同眼疾，但並非所有病患都有白內障，有的是青光眼，有是只是近視；也並非所有白內障病患都適合做手術，例如患有其他眼底病，手術風險較高。

「這有可能是他們人生第一次見眼科醫生，但眼睛已經患上不同類型的疾病。」杜沛欣說這種情況很常見，作為人道救援者她也很遺憾，但她相信共享基金會的服務「至少可以給他一個答案」，起碼可以令病患知道眼睛出了什麼問題。

在這個交通和資訊流通都並不發達的國家，「找病人」是共享基金會的頭等難題。由於不是官方機構，基金會只能在中國駐毛里塔尼亞大使館的協助下與當地衛生部門合作，借用醫院場地展開工作。目前已經從努瓦克肖特的首都醫院，轉移到友誼醫院，再到謝赫扎耶德醫院，希望盡可能接觸更多病人。梁振英提到，很多病人聽說「外國醫療隊」、「手術不用麻醉」、「半個小時後可以重見光明」等等說法後都感到害怕，這為他們的工作增添了不少難度，「最大的工作是文化和認知上的工作，打消患者的疑慮。」

12月14日，梁振英一行與毛里塔尼亞衛生部部長韋迪赫、中國駐毛里塔尼亞使館臨時代辦王永召等舉行會議，宣布完成在毛塔的首階段工作。梁振英很滿意：「我們在首都的工作基本上完成了，我們不敢說在首都完全沒有人因為白內障致盲，但我們已經找不到了。」

「蒼蠅也會致盲」

梁振英抵達毛塔的第二天，就馬不停蹄前往距首都九個小時車程的南部城市基法（Kiffa）。沿途是一望無際的沙漠，在偶爾遇到村落的時候，他便會下車，看看當地人們的生活環境，順便派發兩款滅蠅的「烏蠅紙」，並教他們如何懸掛。「等我明天再回來看看能粘多少蒼蠅。」他笑著對當地居民說。

「由於（全球）氣溫上升，過去沒有病蟲害的地方，目前出現了這樣的問題。」在毛里塔尼亞，居民家裡、街道、醫院，隨處可見大量蒼蠅圍繞在人們身邊、食物上。除消除白內障致盲、登革熱防控、直接飲用水項目外，病蟲害問題也是基金會目前關注的重點範疇。「很多人以為蒼蠅帶來的疾病就是簡單的食物衛生問題，但蒼蠅在不同國家會造成不同的細菌感染。」梁振英舉例指出，在東非的吉布提，人們就常因用手驅趕蒼蠅，再觸摸面部，導致眼睛受到感染，以至於失明。

在抵達基法當天，梁振英帶領基金會共30人視察當地環境及醫院情況，並分別與阿薩巴大區副區長、基法市市長、以及國家衛健委派駐當地的中國醫療隊進行會晤，以了解在該地區開展項目的可行性。在會晤過程中，梁振英不斷向官員重申蒼蠅如蚊子一樣會帶來健康問題，但因當地的醫療知識匱乏，他們似乎並未能意識到其嚴重的負面影響。不過，當地官員表示，歡迎共享基金會把「消除白內障致盲」項目拓展到基法，儘管當地病人不多，但基法是阿薩巴省首府，更加方便周邊居民前往就醫，無須輾轉九個小時車程去首都。

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「這種工作是功德無量的」

「一帶一路」倡議旨在促進相關國家和地區的「五通」，包括政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通及民心相通。「『民心相通』」排在最後，但我認為這是基礎。」梁振英說，「一帶一路」的推進，不僅要有重大標誌性工程，也要有基金會這種「小而美」的民生項目。去年舉行的第三屆一帶一路國際合作高峰論壇中，基金會的工作被認證為「民心相通」四大務實成果之一。「我們的工作上了軌道，應該說上了快車道。」梁振英笑道。

「一些在香港不被當成一回事的醫療援助，對他們（共享基金會援助國家人民）來說可以徹底改變生活，所以我覺得這些工作是功德無量的。」梁振英認為，相較於簽一張支票、捐贈一些物資、設備，基金會選擇的是一條「難度比較大的道路」。幸而，當地人都能夠看到基金會和醫療隊的努力和付出，而病人在術後揭開紗布、重見光明的第一刻所看到的也是他們，「這就是我們切實做到的『民心相通』。」

在考察基法途中，梁振英向《香港01》記者感嘆：「很多人說香港人沒法做外交，但你看，不需要做一個政府主席，基金會的總幹事、總監，他們所做的事情正是一種外交。」