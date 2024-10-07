帶﹒路共享｜三角梅下的毛里塔尼亞生機

來稿作者：黃喆、劉卓群



秋分將至，位於沙漠地區的西非國家毛里塔尼亞卻絲毫沒有秋意，還保持著一貫的炎熱。在這炎熱的秋天，共享基金會將毛里塔尼亞消除白內障致盲項目的項目點搬至努瓦克肖特市的謝赫扎耶德醫院（Cheikh Zayed）。在此之前，基金會已經與位於努瓦克肖特的首都醫院和友誼醫院進行過合作。這次將把眼科移動手術車搬遷至第三家醫院，旨為更多當地人民帶來光明。

謝赫扎耶德醫院讓我們留下印象深刻，醫院的牆和門都是藍色的，而醫院院子裡栽種了很多三角梅。正在綻放的粉色三角梅配上藍色的醫院，讓我在炎熱的秋天和無盡的沙漠裡感受到了前所未有的非洲生機，也讓我更期待項目能在這間醫院點亮病人的世界，讓他們的生活也重新煥發生機。

三角梅下的醫院和等待就醫的病人。（相片由作者提供）

儘管在毛里塔尼亞的項目已經開展超過一年，但對於我們來說，項目點搬遷卻是一次又一次的嶄新經歷。這是個既具挑戰性又令人憂心的任務，當中包括搬運所有物資、與新醫院進行磨合、重新設計病人的就診流程，以及培訓配合項目的志願者等。幸好我們碰到了許多善良又可靠的毛里塔尼亞人，在他們的幫助下一點點完成了任務。

我們的任務竟然卡在第一步──物資倉庫的鎖芯生鏽。正當我們在發愁時，一位路過的非洲小哥，僅用兩秒就把生鏽的鎖打開，頓時令我們瞠目結舌。

第二步就是需要將眼科移動手術車開到新醫院，我們的手術車長十五米，寬二點五米，醫院的大門和附近的道路卻非常狹窄，要將手術車停在醫院指定的位置，從而不干擾醫院的正常交通實屬不易。幸好找到了一位駕駛技術高超的本地司機，手術車在他手中如同舞者般輕盈地穿梭於醫院逼仄的道路上。停靠過程中我們所有人都很心懸，因為眼看著手術車就要開到了醫院的牆上。不過司機師傅技術高超，還是成功將龐大的手術車停在了醫院窄窄的道上。

在搬點的過程中，也有很多路人對我們施以援手，幫助我們搬運物資和張貼海報；不少來醫院就診的病人也來問我們甚麼時候可以接受白內障篩查和免費手術。在無數人的幫助和期待下，我們終於搬點成功。

萬事俱備，只欠東風，而「東風」正是給病人篩查及手術的中國醫療隊。在機場接機時，我們看到了一些熟悉的面孔，這期醫療隊隊長是來自黑龍江省眼科醫院的李明生醫生，他曾為中國國家援非醫療隊成員，在毛里塔尼亞工作兩年，對這個國家非常熟悉，甚至可以用當地語言與病人進行簡單的溝通，故非常積極地報名參與我們的項目；而同行的何宇醫生更是第二次參加我們的項目，對於物資和當地病人的情況都非常熟悉。

共享基金會成功完成援毛里塔尼亞第六期醫療隊第一例白內障手術。（相片由作者提供）

9月19日是第六期項目第一個篩查日，我接到了一通電話，我正在想是不是要說法語，結果裡面竟傳來了中文：「今天我和妻子將帶著媽媽來看醫生，今天會進行手術嗎？」是一名說中文的毛里塔尼亞人。很快，我也看到了他們一家，原來他之前在中國沈陽留學，也去過很多中國的城市，這次聽說會有中國醫生在努瓦克肖特免費做白內障手術，就趕緊帶著媽媽一起來了，直言媽媽非常想做手術，並且可能是她唯一能接受手術的機會。

對於很多毛里塔尼亞人來說，基金會的免費白內障手術是他們重獲光明的最後機會。伴隨著無數病人對恢復光明的渴望、本地人對我們項目的幫助、中國醫生高超的醫術，以及中非之間多年深厚的友誼，在這無數信念的加持下，毛里塔尼亞煥發著無窮的生機，正如在沙漠裡也能盛放的三角梅。

共享基金會是一家於 2018 年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提及中老鐵路等。

作者黃喆、劉卓群分別是共享基金會的項目經理、項目專員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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