看見毛里塔尼亞．片｜香港搭橋 「重見光明」成中非人民共同語言
撰文：王晉璇
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西非撒哈拉沙漠上的毛里塔尼亞（Mauritania），紫外線照射格外強烈，每500人就有1人患上白內障，並因醫療知識和資源匱乏，導致病情嚴重甚至失明。從廣東飄洋過海兩個月到達毛塔的流動手術車，靜靜停在首都努瓦克肖特（Nouakchott）謝赫扎耶德醫院的藍牆前。醫院顯得格外熱鬧，聽說有個來自中國香港的慈善機構「共享基金會」，帶來中國醫生免費進行白內障切除手術，眼疾病患紛紛前往求診。儘管香港義工、中國醫護、毛塔病患的語言不通，而「重見光明」就是大家的共同語言。
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